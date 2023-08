"Wettkampf in 4 Wänden" verliert bei RTL auch in der dritten Woche weiter an Boden: Hatte es zum Auftakt zumindest noch für knapp zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum gereicht, so ging es schon vergangene Woche unter die 10-Prozent-Marke, in Woche 3 setzte sich dieser Trend nun weiter fort: Mehr als magere 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren für das Format nicht zu holen, in der erweiterten Zielgruppe sah es mit 7,5 Prozent Marktanteil auch nicht besser aus. Insgesamt sahen nur 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Bessere Nachrichten kommen für RTL aus dem späteren Abend, wo das Magazin "Extra" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf 11,5 Prozent steigen ließ. Zwischen 22:34 Uhr und Mitternacht verfolgten im Schnitt 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Das ließ auch beim Gesamtpublikum den Marktanteil steigen, erreicht wurden hier 7,5 Prozent, nachdem "Wettkampf in 4 Wänden" in der Primetime nur bei 4,7 Prozent lag.

Doch nicht nur RTL hatte so seine Probleme am Dienstagabend: ProSieben holte die nächste alte Show aus dem Archiv, um den Sommer kostengünstig zu überbrücken - und kam mit der "Stapelshow" nicht über 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt hatten im Schnitt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auf dem gleichen Marktanteils-Niveau lagen am späteren Abend alte Folgen von "Balls - Für Geld mache ich alles".

In Sat.1 schleppt sich unterdessen "Navy CIS: Hawaii" dem Staffelfinale in der kommenden Woche entgegen. Die Tiefstwerte aus der vergangenen Woche wurden dabei sogar nochmal leicht unterboten: Nur 4,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal. Dass der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen mit 4,5 Prozent minimal besser ausfiel, dürfte nur ein schwacher Trost sein, auch das war deutlich weniger als der Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite fiel knapp unter die Millionen-Marke und lag bei 980.000. Im Lauf des Abends zogen die Markanteile in der Zielgruppe dann langsam an, "Bull" lag nach 23 Uhr bei 6,0 Prozent. Doch zufriedenstellend ist auch das nicht.

Die Misere spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider: Sat.1 lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 5,1 Prozent, ProSieben erzielte 6,5 Prozent. RTL stand mit 9,8 Prozent Marktanteil trotz der mauen Primetime noch vergleichsweise gut da und war beim jungen Publikum klarer Tagesmarktführer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV