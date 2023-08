am 09.08.2023 - 10:59 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Gemischte Doku-Kurven im ZDF

Mit zwei Dokumentationen hat das ZDF am Dienstagabend beim Publikum gepunktet - allerdings kamen die Filme offenbar unterschiedlich gut an. Während die "ZDFbesseresser"-Folge mit Sebastian Lege zum Start in die Primetime recht kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte, zeigte die Quotenkurve bei der anschließenden "ZDFzeit"-Doku nach unten. Das "heute-journal" sorgte ab 21:45 Uhr wie immer nochmal für einen echten Einschaltimpuls.

Der Vorabend-Verlauf: "Simpsons" sorgen für Abschalter

Bei ProSieben erwiesen sich die "Simpsons" am Dienstag als Abschalter: Die AdScanner-Kurve zeigt klar, dass ein Teil des Publikums nach der "Newstime"-Ausgabe ab- oder umschaltete - und erst zu "Galileo" zurückkehrte. Erstaunlich ist allerdings, dass die "Simpsons" selbst in den Werbepausen keine nennenswerte Verluste hinnehmen mussten. Das Publikum, das sich für die gelbe Familie begeistern konnte, blieb dem Sender damit also zumindest äußerst treu.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Den größten Daily Reach verbuchte am Dienstag einmal mehr die AdAlliance, die mit 37 Prozent einen Vorsprung von acht Prozentpunkten auf Seven.One Media hatte. Das ZDF Werbefernsehen belegte mit 17 Prozent den dritten Platz.

Werbe-Ranking: McDonald's deutlich vor Burger King

McDonald's und Milka waren am Dienstag die Marken mit den größten TV-Reichweiten - und beide wurden auch nahezu gleich häufig beworben. Jeweils über 300 Spots liefen bei den Fernsehsendern und sorgten in beiden Fällen für einen dreistelligen XRP, wie AdScanner ermittelt hat. McDonald's-Konkurrent Burger King warb deutlich seltener, schaffte mit einer Reichweite von 71,38 XRP aber dennoch den Sprung in die Werbe-Top-10.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.