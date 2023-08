Der Primetime-Verlauf: Film-Fans wechseln von der Ostsee nach Hollywood

Der Film "Meeresleuchten", den Das Erste am Mittwochabend in der Primetime wiederholte, startete in den von AdScanner erfassten Vodafone-Haushalten auf einem hohen Reichweiten-Niveau, hatte aber so seine Probleme, das Publikum auch zu halten: Vor allem im Verlauf der ersten 20 Minuten, aber in schwächerer Form über die gesamte Laufzeit des Films kamen Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden - und wanderten wohl häufig einen Sender weiter zum ZDF. Dort lief mit "Men in Black 3" zwar ebenfalls nur eine Wiederholung, die aber nach einem anfänglich deutlichen Rückgang ab 20:25 Uhr nach und nach Reichweite aufbauen konnte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Terra X kann am Vorabend kein Publikum einsammeln

Statt wie üblich auch über die Sommermonate seine üblichen Serien zu wiederholen, experimentiert das ZDF in diesem Jahr über die Sommermonate am Mittwochvorabend mit non-fiktionalem Programm - allerdings mit eher überschaubarem Erfolg. "Terra X: Serengeti" konnte das "heute"-Publikum nicht halten und schafft es auch nicht, über die Laufzeit andere Zapper einzusammeln, die Reichweite verharrte stattdessen auf dem eher überschaubaren Niveau.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDFwerbefernsehen vor WBD

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.Während die Ad Alliance erneut an der Spitze ihre Bahnen zog, konnte sich das ZDFwerbefernsehen am Mittwoch bis auf Platz 3 nach vorne schieben und platzierte sich damit noch vor Warner Bros. Discovery - und das diesmal auch ganz ohne WM-Unterstützung.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Dr. Oetker setzt auf die großen Sendergruppen

Die mit Abstand präsenteste Marke in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender war am Mittwoch Dr. Oetker. Das Unternehmen konzentrierte sich dabei nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern bewarb recht stark gleich vier unterschiedliche Produktlinien aus dem Pizza-Bereich, aber auch Backmischungen, die abgepackten kleinen Kuchen und obendrein auch noch Paradiescreme als Dessert. Dabei setzte Dr. Oetker fast ausschließlich auf die beiden großen Sendergruppen RTL Deutschland und Seven.One Entertainment - ansonsten fiel lediglich mit wenigen Pizza-Spots noch ewas für Das Erste und den Disney Channel ab, alle anderen Sender waren komplett außen vor.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.