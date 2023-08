Der Primetime-Verlauf: "Aktenzeichen" legt 30 Minuten lang zu

Den UEFA Super Cup hatte Sat.1 am Mittwochabend im Programm. Das Live-Fußballspiel sammelte während der Spielzeit jeweils viele Fans ein, besonders deutlich war der Ausschlag unmittelbar vor dem Ende der ersten Halbzeit. Als die Primetime-Programme im Ersten und Zweiten zu Ende waren, fanden sich kurzzeitig schlagartig mehr Zuschauerinnen und Zuschauer beim Privatsender ein. "Aktenzeichen XY" im ZDF gewann indes vor allem in der ersten halben Stunde sukzessive Fans hinzu. Danach blieb die Kurve weitgehend stabil – einen Anstieg gab es ganz zum Schluss, als vermutlich einige schon frühzeitig wegen des "heute journals" zum Mainzer Sender kamen.

Der Vorabend-Verlauf: Kabel Eins mit guter Kombination

Bei Kabel Eins klappte das Zusammenspiel zwischen "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, dein Lokal" sehr gut. Schon ab etwa 17:20 Uhr und insbesondere nach dem letzten Werbeblock innerhalb des Magazins stieg die Kurve kontinuierlich an – daran änderte auch der Beginn von "Mein Lokal, dein Lokal" nichts. Nicht ganz so gut funktionierte der Wechsel zu "Achtung Kontrolle", die Reportagesendung verlor zunächst Publikum.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nicht zuletzt dank König Fußball (Sat.1 zeigte den UEFA Super Cup) kam Seven.One Media am Mittwoch auf einen Daily Reach in Höhe von 31 Prozent. Ad Alliance sicherte sich 35 Prozent, lag also deutlich in Führung. Schlusslicht war am Dienstag Sky Media, das nach dem langen Pokal-Wochenende erstmals wieder auf aufmerksamkeitsstarken Live-Sport verzichten musste. Live-Tennis riss es jedenfalls nicht heraus.

Werbe-Ranking: Dr. Oetker vorn

Einen deutlichen Sprung gemacht hat Dr. Oetker: Am Mittwoch wurde für die Marke mehr als doppelt so oft geworben wie noch tags zuvor. 194 Spots flimmerten über die Bildschirme. Beibehalten hat das Unternehmen, vor allem in reichweitenstarken Umfelden gebucht zu haben. So ergab sich der mit Abstand beste XRP-Wert; er lag bei 145 Punkten. Auffallend ist, wer in diesen Tagen nicht ganz vorn mitmischt. Obwohl der Start der Fußball-Bundesliga vor der Tür steht, spielt Sky in der Werbespitze keine Rolle. 264 Mal bewarb das Unternehmen am Mittwoch sein Bundesligaangebot auf Sky oder Wow. Allerdings war man auf den großen Sendern nur selten vertreten. Fast ein Drittel der ausgespielten Spots liefen stattdessen bei Welt oder Eurosport.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.