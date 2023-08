am 18.08.2023 - 08:39 Uhr

Mehr als 30 Jahre hat "Pretty Woman" inzwischen auf dem Buckel - und trotzdem hat der Spielfilm-Klassiker noch immer das Zeug dazu, in den Quoten-Charts ganz oben mitzumischen. Das hat das ZDF am Donnerstagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Durchschnittlich 4,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den Streifen mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen und trieben den Marktanteil damit auf 19,6 Prozent.

Gefragter war nur eine Wiederholung des "Wien-Krimis", die im Ersten mit 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 20,3 Prozent Marktanteil kam. Ebenfalls bemerkenswert: Beim jungen Publikum ging "Pretty Woman" sogar mit einigem Vorsprung als Marktführer um 20:15 Uhr hervor. Dort sorgten 580.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil. Auch das "heute-journal" war im Anschluss mit 11,4 Prozent noch zweistellig unterwegs.

Später am Abend entschieden sich unterdessen noch einmal viele Jüngere für die ARD: Dort drehte "extra 3" ab 22:50 Uhr auch in dieser Woche wieder auf und bewegte sich mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit über den Normalwerten des Ersten. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Satireshow zu sehen. Danach war dann auch "Inas Nacht" noch überaus erfolgreich und hielt durchschnittlich 1,27 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Beim Gesamtpublikum erreichte die Late-Night-Show mit Ina Müller auf diese Weise hervorragende 15,5 Prozent, während beim jungen Publikum ebenfalls überzeugende 13,5 Prozent drin waren - erfolgreicher war "Inas Nacht" lange nicht.

Die abendlichen Erfolge sorgten dann auch dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht nur beim Gesamtpublikum vorne lagen, sondern unterm Strich auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem Treppchen landeten. Der Tagesmarktanteil des ZDF lag bei 7,7 Prozent, während Das Erste auf 7,2 Prozent kam. Stärker war am Donnerstag in dieser Altersgruppe nur RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt