Die Bundesliga ist aus der Sommerpause zurückgekehrt und hat den übertragenden Sendern am Samstag tolle Quoten beschert. Fünf Spiele übertrug Sky am Samstagnachmittag live; darunter war auch das namhafte Duell zwischen Leipzig und Leverkusen. Rund 900.000 Personen ab drei Jahren wurden gemessen, das entsprach neun Prozent Marktanteil insgesamt. Beim kommerziell wichtigen Publikum lag die Quote bei starken 20,4 Prozent. Richtig gut präsentierte sich ab 18:30 Uhr schließlich auch das erste Topspiel der neuen Spielzeit – als Dortmund und Köln gegeneinander antraten, schauten auf Sky 1,01 Millionen Personen zu.

In der zurückliegenden Saison kamen nur zehn Topspiele auf eine Million Fans oder mehr. In der klassischen Zielgruppe sicherte sich das von Wolff Fuss kommentierte Match starke 13,9 Prozent, was in deutlich überdurchschnittliches Ergebnis ist. Vergangene Saison kamen die Spiele am Samstag um 18:30 Uhr im Schnitt auf knapp zehn Prozent. Somit war Sky zu dieser Zeit am Samstag auch der "Sportschau" auf den Fersen, die mit 17,9 Prozent bei den Jüngeren zu überzeugen wusste. Insgesamt schauten sich durchschnittlich 3,11 Millionen Menschen die Highlights an – bei allen entsprach dies einem Marktanteil in Höhe von 20,6 Prozent.



Am Vormittag hatte Das Erste schon das Spiel um Platz drei der Frauen-WM übertragen; Schweden siegte hier mit 2:0 gegen Australien, 1,64 Millionen Menschen schauten zu und bescherten der ARD etwas mehr als 27 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren lag die Quote bei tollen 23,4 Prozent. Beendet wurde der lange Fußballtag übrigens mit einem namhaften Zweitliga-Match, denn ab 20.30 Uhr standen sich Hamburg und die Hertha aus Berlin gegenüber. Sport1 sendete live im Free-TV und kam damit auf rund 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,9 Prozent bei den Werberelevanten.



Weniger gefragt war abends indes die Leichtathletik-WM, die das ZDF ab 19:30 Uhr live übertrug. Mit rund 1,8 Millionen zusehenden Personen lag die Quote im einstelligen Bereich bei 9,6 Prozent. Das schon um 22:15 Uhr gestartete "Aktuelle Sportstudio" tat sich mit 9,3 Prozent in beiden wichtigen Gruppen ebenfalls nicht ganz leicht, knapp eineinhalb Millionen Menschen schauten zu.

Für eine Überraschung sorgte indes ProSieben Maxx am späteren Abend. Zwischen 22:00 und 23:45 Uhr zeigte der Privatsender Wrestling und "SmackDown" sicherte sich dabei fantastische 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was dem besten Wert aller Zeiten entsprach. Als ab kurz vor Mitternacht dann die Sendung "WWE Rivals" anstand, stieg die Quote sogar auf 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt