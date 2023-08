Eine feste Bank sind die nachmittäglichen Wiederholungen der "Rosenheim-Cops" im ZDF. Mit alten Folgen der oberbayerischen Krimiserie ist das Zweite in aller Regelmäßigkeit Marktführer beim Publikum ab drei Jahren. So gut wie nun am Montag lief es jedoch auch bisher nicht. Der gemessene Gesamtmarktanteil lag bei 29 Prozent – und somit so hoch wie noch nie. Mit 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 16:15 Uhr war die Wiederholung das viertmeistgesehene Programm des Tages. Somit hob sich die Serie auch von "Die Küchenschlacht" und "Bares für Rares" ab, die im Vorfeld mit 17,4 und 21,8 Prozent jedoch ebenfalls erfolgreich waren.

In jedem Fall zeigte das ZDF nachmittags dem Ersten klar die Rücklichter. "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" holten linear in der ARD 11,8 sowie 11,2 Prozent, das nach dem Ende von Staffel eins der "Hofgeschichten" zurückgekehrte "Verrückt nach Meer" floppte indes nach 16:10 Uhr mit nur 5,1 Prozent. Und auch zur besten Sendezeit hatte Das Erste am Montag viel Luft nach oben. Nachdem im Schnitt 1,47 Millionen Menschen "Wildes Argentinien" gesehen hatten, lockte ein Talk zum Zustand der deutschen Wirtschaft 1,63 Millionen Menschen zu "Hart aber fair". Magere 7,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei waren die Folge, die Doku kam zuvor auf 6,7 Prozent.



Erfolgreicher war das ZDF, wo eine zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr gesendete Übertragung der Leichtathletik-WM auf 15,5 Prozent insgesamt kam. 3,31 Millionen Personen schauten im Schnitt zu, bei den 14- bis 49-Jährigen war das Zweite mit 14,1 Prozent Marktanteil Marktführer. Und auch auf ZDFneo wird man am Lerchenberg mit großer Zufriedenheit blicken.

Auch an diesem Montag war "Inspector Barnaby" dort nicht aus der Erfolgsspur zu bringen. 1,99 und 1,77 Millionen Menschen sahen den Doppelpack zur Primetime, der die Quoten auf 8,9 und 9,8 Prozent steigen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden etwas mehr als zweieinhalb Prozent ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt