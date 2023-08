Der Primetime-Verlauf: "heute-journal" profitiert vom Vorlauf, "Tagesthemen" sammelt ein

Der Primetime-Verlauf zeigt, wie gut die Übertragung der Leichtathletik-WM im ZDF am Mittwochabend Publikum einsammeln konnte, die Reichweiten-Kurve in den Vodafone-Haushalten zeigt fast kontinuierlich steil nach oben. Das "heute-journal" profitierte von diesem sehr starken Vorlauf, verlor dann im Verlauf der Sendung aber auch wieder zusehends an Reichweite, nachdem der Start um 22 Uhr nochmal einen kleinen Einschalt-Impuls ausgelöst hatte. Anders die Entwicklung bei den "Tagesthemen", die ohne einen starken Vorlauf starteten und dann im Verlauf der ersten 15 Minuten deutlich zulegen konnten. Als die Berichterstattung über den mutmaßlichen Flugzeugabsturz Prigoschins zu Ende war, ging es im zweiten Teil der Sendung dann wieder bergab.

Der Vorabend-Verlauf: Die Leichtathletik-Übertragung lässt sich langsam an

So steil sich die Kurve der Leichtathletik-WM im ZDF in der Primetime nach oben entwickelte, so schleppend ließ sich die Übertragung zunächst am Vorabend an. Das ZDF startet ja stets bereits nach "heute" gegen 19:25 Uhr mit der Übertragung, nach den Nachrichten schalteten aber erstmal viele ab und danach ging es nur in vergleichsweise gemächlichem Tempo nach oben. Viele schalteten also wohl zuerst noch die "Tagesschau" ein, ehe sie zur Sport-Übertragung gewechselt sind.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDFwerbefernsehen auf starkem 3. Platz

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Während die Ad Alliance mit deutlichem Vorsprung vor Seven.One Media führt, geht Platz 3 diesmal ans ZDFwerbefernsehen, das sich mit einem Daily Reach von 16 Prozent noch vor Warner Bros. Discovery und weit vor RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media positionieren konnte.

Werbe-Ranking: Alles Müller, oder was?

Die Müller-Molkereiprodukte waren in diesem Jahr noch nie so reichweitenstark in den Werbeblöcken deutscher Sender vertreten wie am gestrigen Mittwoch - wobei man zweigleisig fuhr und sowohl den Milchreis als auch die neuen "High Protein"-Sorten von Müller-Milch ins Schaufenster stellte. Um die hohe Bruttoreichweite von knapp 75 XRP zu erreichen, war vor allem die Belegung von RTL ausschalggebend, allein auf diesen Sender entfiel fast ein Drittel der gesamten Reichweite. Dahinter folgen mit weitem Rückstand ProSieben, Sat.1 und Vox. Ganz vorne rangiert im Ranking die Telekom vor C&A - das nach einer mehrmonatigen Pause seit zwei Wochen auch wieder stark in den Werbeblöcken vertreten ist.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.