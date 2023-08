Schon seit Juni gehört der Freitagabend im ProSieben-Programm einem der bekanntesten Agenten der Filmwelt: James Bond, auch bekannt als 007. Die Actionfilme bescherten ProSieben den Sommer über durchaus richtig gute Quoten. "007 jagt Dr. No" etwa landete am zweiten Juni-Freitag bei annähernd zwölf Prozent, weitere Filme sicherten sich zweistellige Marktanteile, etwa Mitte Juli "Der Spion, der mich liebte". Doch jüngst scheint das Publikum gesättigt zu sein. So kam der an diesem Freitag zur besten Sendezeit gezeigte Streifen "James Bond 007: Der Hauch des Todes" nur auf 5,4 Prozent bei den Umworbenen. 1,03 Millionen Fans schauten im Schnitt zu.

Schon an den beiden Freitagen zuvor lief es für den Agenten nur unterdurchschnittlich, damals wurden etwas mehr als sechs und fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Schwach war am Freitag auch "Galileo" unterwegs, das ab kurz nach 19 Uhr nur auf 6,3 Prozent bei den Umworbenen kam. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil von ProSieben am Freitag betrug entsprechend ausbaufähige 6,3 Prozent.



Vox landete drei Zehntel davor – hatte aber ebenfalls große Probleme zur besten Sendezeit. Dort kam ab 20:15 Uhr "Wo die Liebe hinfällt" nicht über 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Einreihen musste sich der Sender somit hinter der RTLzwei-Filmzeit. Diese brachte an diesem Freitag mit der Ausstrahlung von "72 Stunden – The Next Three Days" immerhin 4,5 Prozent Marktanteil zustande. RTLzwei schloss den Freitag mit ordentlichen 4,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den Werberelevanten ab. Zum guten Ergebnis trug auch der spätabendliche Film "Blackwater" bei, der sich 7,1 Prozent sicherte. Vox legte selbst nach 22:15 Uhr nicht zu, als eine Wiederholung des am Donnerstag noch starken Streifens "Selbst ist die Braut" nicht über 4,3 Prozent hinaus kam.

Kabel Eins baute indes auf US-Serien und generierte mit einem "Criminal Minds"-Doppelpack zu Primetimebeginn 3,8 und 4,7 Prozent, nach 22 Uhr übernahm dann "Prodigal Son", das mit rund vier Prozent startete, sich am ganz späten Abend aber sogar auf mehr als acht Prozent steigerte.





