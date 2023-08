am 28.08.2023 - 12:16 Uhr

Der Primetime-Verlauf: "Polizeiruf" nach einigen Minuten stabil

Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt hat zur besten Sendezeit die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Parallel zeigte Das Erste nach der Sommerpause wieder einen neuen "Polizeiruf 110". Der 90 Minuten lange Krimi verlor insbesondere zu Beginn Publikum. Grob gesagt gilt: Wer die erste halbe Stunde durchhielt, blieb dann auch dabei. Gegen Ende war die Kurve sehr stabil. Gar nicht funktioniert hat das Zusammenspiel mit dem Krimi "Mord auf Shetland", der unmittelbar um 21:45 Uhr für etliche Umschaltende gesorgt hat. Und auch beim ZDF ging es nach dem Live-Sport spürbar bergab. Das "heute journal" hielt bei Weitem nicht alle Fans der "Sportstudio"-Übertragung.

Der Vorabend-Verlauf: Exclusiv nach Werbeblock schwächer

Zum vorletzten Mal lief am Sonntag "Exclusiv Weekend" auf dem 19:05-Uhr-Sendeplatz von RTL. Das Magazin hielt seine Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst sehr gut. Nach der ersten Werbepause holte man zwar Teile des Publikums zurück, kam aber schon nicht mehr auf vorher erreichte Werte. Im ZDF-Vorabendprogramm erwies sich indes "Terra Xplore" als Abschalter.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Guter Tag für Visoon

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die zahlreichen Sportübertragungen im ZDF, die von Sponsorings umgeben waren, verhalfem dem ZDF Werbefernsehen sogar am Sonntag zu Werbereichweite: Im Tagesranking lag man bei vier Prozent. Stark zeigte sich diesmal Visoon, die mit neun Prozent deutlich über den sonst üblichen Ergebnissen lagen.

Werbe-Ranking: Alte Bekannte

Die Deutsche Telekom, Lidl und Dr. August Oetker, alte Bekannte im Werberanking machten die Spitzenplatzierungen diesmal unter sich aus. Die Telekom dominierte das Feld dabei deutlich. 171 XRP wurden festgestellt, dafür war das Unternehmen mit fast 360 Spots im Werbefernsehen vertreten. Lidl kam mit 147 Ausstrahlungen auch noch auf einen dreistelligen XRP-Wert, Lidl lag knapp unter 100 und hatte dafür 124 Mal gebucht. Stark warb die Telekom übrigens auch noch für ihre Marke Congstar (229 Mal): Hier lag der gemessene XRP bei rund 85 Punkten.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.