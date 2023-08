Schon in der dritten August-Woche war die Deutsche Telekom sehr oft in den Werbeinseln der deutschen Sender vertreten. Für die Telekom wurde damals etwas öfter als 1700 Mal geworben. In den zurückliegenden sieben Tagen, also der Kalenderwoche 34, buchte das Unternehmen nochmals öfter – und verdrängte somit auch McDonalds von der Spitze der XRP-Charts. Während McDonalds seine Buchungen von knapp 2400 auf weniger als 1700 herunterfuhr, drehte die Telekom auf 2047 Buchungen auf. 881 XRP kamen somit zustande. Und nicht nur die Telekom warb öfter, auch Tochterunternehmen Congstar stieg von Platz 13 in der Woche zuvor auf nun Rang acht.

© AdScanner

In Sachen Telekommunikation landete auch in dieser Woche Vodafone unter den Top15 – das Unternehmen hat allerdings kaum etwas geändert. In KW 34 liefen zwei Spots weniger als an den sieben Tagen zuvor, jedoch sank die mit den Ausstrahlungen erreichte Reichweite von knapp 460 auf nun 411 Punkte, womit auch ein Abrutschen um acht Plätze zu erklären ist.



Um sieben Ränge zulegen konnte indes Always aus dem Hause Procter & Gamble – das in den vergangenen sieben Tagen nahezu 600 Mal beworben wurde, deutlich öfter als in Woche 33. Entsprechend näherte sich Always auch der Marke von 500 XRP an. Für Wow TV trommelte Sky Deutschland in der Woche nach dem Bundesliga-Start indes etwas öfter. Knapp 100 Spots mehr als in Woche 33 liefen nun in Woche 34, gemessen wurden knapp 400 XRP.

Was sind das für Zahlen?

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.