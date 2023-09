Der Primetime-Verlauf: Später Höhepunkt für RTL und Vox

RTL hat am Donnerstag durch das Qualispiel von Eintracht Frankfurt zur UEFA Conference League viele Menschen erreicht. In beiden Halbzeiten zeigte der Zuschauertrend nach oben, der Höhepunkt war erst gegen Ende der Partie erreicht, als feststand, dass die Eintracht das Spiel gewonnen hat. Und auch bei Vox gab es einen späten Höhepunkt: Offenbar wollten sich die meisten Menschen das Finale von "Dirty Dancing" nicht entgehen lassen - trotz zahlreicher Wiederholungen in der Vergangenheit.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" hilft ProSieben sehr

Die AdScanner-Verlaufskurve von ProSieben gleicht am Vorabend einem geraden Strich, wobei die "Simpsons" regelmäßig noch ein bisschen schlechter performen als das Vorprogramm. Wenn "Galileo" dann um kurz nach 19 Uhr startet, sorgt das aber in schöner Regelmäßigkeit für einen spürbaren Einschaltimpuls, so war es auch am Donnerstag. Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer schalten offenkundig extra für das Wissensmagazin ein - und zeigen so, welchen Schatz der Sender da im Programm hat.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance stark dank Fußball

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Durch das Eintracht-Spiel in der Primetime hat RTL viele Menschen erreicht, das macht sich auch in dem Daily Reach der AdAlliance bemerkbar. Der RTL-Vermarkter erreichte am Donnerstag 40 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte und war damit stärker unterwegs als üblich. Seven.One Media kam mit 10 Prozentpunkten Rückstand auf Platz zwei.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Penny setzt auf RTL und Vox

Mit 86 Spots und einer Bruttoreichweite in Höhe von 71,80 XRP ist Penny am Donnerstag knapp in die Top 15 der reichweitenstärksten Marken gekommen. Dabei setzte man vor allem auf RTL und Vox. Auf den beiden Sendern waren nicht nur die meisten Spots zu sehen, sie trugen auch insgesamt rund 60 Prozent der Bruttoreichweite bei. Über Spots bei Sat.1 kamen noch einmal etwas mehr als 10 Prozent rein. Reichweitenstärkste Marke ist auch am Donnerstag Amazon gewesen, mit 175 Spots auf den Sendern kam der US-Riese auf etwas mehr als 154 XRP. Und auch Amazon setzte in erster Linie auf RTL und Vox.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.