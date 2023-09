am 03.09.2023 - 09:27 Uhr

Für Pay-TV-Anbieter Sky ist der Samstag ein sehr erfolgreicher Tag gewesen: Mit 4,9 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe war man deutlich erfolgreicher unterwegs als sonst und setzte sich nicht nur vor RTLzwei (3,3 Prozent), sondern auch ganz knapp vor Sat.1, das am Samstag nur 4,8 Prozent erzielte. Beim Gesamtpublikum kam Sky Sport auf 2,4 Prozent und landete so unter anderem vor Sendern wie ZDFneo, Nitro und RTLup.

Zu verdanken hat man das unter anderem der Fußball-Bundesliga, die einmal mehr fantastische Quoten eingefahren hat. Konferenz und Einzelspiele am Nachmittag erreichten 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 10,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 19,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Geschafft hat Sky den hohen Tagesmarktanteil aber auch deshalb, weil das Topspiel am Abend viel besser lief als gewöhnlich. Das ist wohl auch auf die Beteiligung des FC Bayern München zurückzuführen, deren Spiel gegen Gladbach kam auf 19,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,18 Millionen Menschen sahen ab 18:30 Uhr zu.

Doch Sky hatte ja auch noch die Formel 1 im Programm, die ebenfalls gute Quoten erzielt hat. Das Qualifying aus Monza sahen sich nachmittags 150.000 Menschen an, beim jungen Publikum hatte das 4,3 Prozent Marktanteil zur Folge. Und es wäre sicher auch noch etwas mehr geworden, hätte man nicht fast 1:1 gegen die Bundesliga am Nachmittag senden müssen. Das Sprint-Rennen der Formel 2 war zuvor dagegen weniger gefragt, hier weist die AGF offiziell 0,0 Prozent Marktanteil aus - 11.000 Menschen sahen zu.

Für Sat.1 war es dagegen, wie bereits erwähnt, ein Tag zum Vergessen. "Harry Potter und der Stein der Weisen" erreichte zur besten Sendezeit zwar immerhin noch 8,3 Prozent Marktanteil, konnte damit die Kohlen aber auch nicht mehr aus dem Feuer holen. "Baywatch" blieb nachmittags und am Vorabend durchweg bei miesen Werten hängen, teilweise erreichte die Serie nur 1,6 Prozent Marktanteil. "Magnum" kam zuvor zeitweise nicht einmal mehr als 1,0 Prozent.

Ein ähnliches Bild bei RTLzwei: "Hot Fuzz" und "Hancock" kamen abends auf 4,0 und 3,7 Prozent und waren damit schon keine Straßenfeger. "Bella Italia" und ein "Schnäppchenhäuser"-Marathon versagten in der Daytime aber über viele Stunden hinweg, so wurden teilweise nur 3,0 oder auch noch weniger Marktanteil erzielt. Angesichts dessen ist man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,3 Prozent noch gut bedient.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt