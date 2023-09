Am Montagabend kehrte "Wer wird Millionär?" aus der Sommerpause zurück, zum Auftakt direkt mit einer weiteren "3-Millionen-Euro-Woche", also vier Sendungen an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Hier ist aus Quotensicht allerdings noch Luft nach oben: Im Schnitt sahen 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das war die geringste Reichweite für eine "WWM"-Sendung in diesem Jahr.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 13,3 Prozent trotzdem weit über dem normalen RTL-Schnitt, der in diesem Jahr bislang gerade Mal 7,9 Prozent beträgt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Wer wird Millionär?" mit 11,7 Prozent zwar über dem Senderschnitt, aber unter den Normalwerten von "WWM" - und erreichte zudem nur Platz 3 im Primetime-Ranking. Ganz vorne rangierte stattdessen wie schon in der vergangenen Woche "Die Höhle der Löwen".

Die Vox-Gründershow bekam die verschärfte Konkurrenz-Situation am Montagabend aber trotzdem deutlich zu spüren. Die Reichweite sank im Vergleich zur Woche zuvor um über 300.000 auf nun im Schnitt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil von 14,0 auf 11,8 Prozent. Kaum Interesse gab's danach an der Wiederholung von "Das Vorstellungsgespräch", die nur auf 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam.

Nicht nur die Vox-Löwen, auch Sat.1 bekam das härtere Umfeld am Montagabend zu spüren: Hatte sich "99: Eine:r schlägt sie alle" in den vergangenen beiden Wochen noch bei ordenltichen 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen halten können, so ging es nun 5,9 Prozent in den roten Bereich hinab. Die Gesamt-Reichweite sank unter die Millionen-Marke und lag bei im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag "99" auf etwa dem gleichen Niveau bei 5,8 Prozent, "Wer wird Millionär" erzielte hier 10,5 Prozent, die "Höhle der Löwen" 10,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt