am 08.09.2023 - 09:06 Uhr

Die "Lieblingsmarken der Deutschen" haben sich in der vergangenen Woche bei Kabel Eins mit überschaubaren Quoten zurückgemeldet, 4,5 Prozent Marktanteil wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen. Diesen Wert konnte die Kabel-Eins-Reihe nun deutlich steigern, am Donnerstag erzielte das Format 6,6 Prozent und damit einen neuen Bestwert. Auch die 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind eine der höchsten Reichweiten, die die Reihe jemals eingefahren hat.

Mit den "Lieblingsmarken" lag Kabel Eins jedenfalls auch deutlich vor Sat.1, wo man auf einen Aufguss seiner "Spaßgiganten" setzte. Den Test von beliebten Freizeitparks und Spaßbäder sahen sich nur 430.000 Menschen an, in der klassischen Zielgruppe entsprach das äußerst schwachen 3,8 Prozent. Und auch die "Akte" konnte sich im Anschluss nur minimal auf 4,2 Prozent steigern. Das "K1 Magazin" fiel zwar auf 5,2 Prozent, lag damit aber noch immer im grünen Bereich.

Und auch am Vorabend gelang es Kabel Eins, den Schwestersender zu schlagen. "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Quiz Taxi" lagen bei 5,5 und 5,0 Prozent Marktanteil, "Achtung Kontrolle" musste sich mit 3,2 Prozent begnügen. In Sat.1 blieben alle Ausgaben von "Lenßen übernimmt" bei weniger als 5,0 Prozent hängen, ganz zu Beginn waren sogar nur 1,9 Prozent drin. "Volles Haus" kam zuvor auf schlechte 2,5 Prozent.

Probleme am Vorabend hatte derweil auch RTLzwei: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben bei schwachen 2,9 und 3,8 Prozent hängen. Dafür sahen sich etwas mehr als eine halbe Million Menschen in der Primetime eine Wiederholung von "Hartes Deutschland" an, damit kam RTLzwei auf 5,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt