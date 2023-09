am 11.09.2023 - 16:25 Uhr

In der vergangenen TV-Werbewoche war es vor allem die Food-Branche, die besonders reichweitenstark unterwegs war. Mit Ferrero, Dr. Oetker und McDonalds waren es drei Kampagnen aus diesem Bereich, die es unter die XRP-Top5 geschafft haben. Ferrero hatte nach einer Pause Ende August insbesondere mit Beginn des Monats September seine Werbeaktivität wieder deutlich hochgeschraubt. Im Fokus der Aktivitäten steht dieser Tage die Marke "Kinder" – von allen gezählten Spots, die in der zurückliegenden Woche im Fernsehen liefen, warben rund zwei Drittel für Kinder.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.