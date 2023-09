Der Primetime-Verlauf: Fußball lockt Fans an

Mit 2:1 hat die deutsche Nationalmannschaft, nach den Ergebnissen zuvor durchaus ziemlich überraschend, gegen Frankreich gewonnen. Das Erste übertrug ab 20:25 Uhr live – Anpfiff war um 21 Uhr. Dennoch: Mit Beginn der Sportberichterstattung stiegen die Reichweiten des Ersten in AdScanner-Haushalten quasi kontinuierlich. Die meisten Personen schauten gegen 21:45 Uhr, also unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff zu. Das mag auch daran gelegen haben, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer vom ZDF zur ARD wechselten. Um 21:44 Uhr endete im ZDF der Krimi "Nord Nord Mord", der über seine 90 Minuten hinweg übrigens stetig leicht abgebaut hat.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Von Berlin nach Oberbayern

Im Laufe der 45 Minuten hat eine alte "Rosenheim-Cops"-Folge Fans hinzugewonnen. Besonders auffallend: Gegen 19:40 Uhr kam sprunghaft neues Publikum hinzu. Das dürfte an der ARD gelegen haben. Im Ersten war zu dieser Zeit die "WaPo Berlin" zu Ende. Gegen 19:50 Uhr, als Werbung im ZDF lief, verloren die Rosenheimer Ermittler allerdings auch wieder einige Fans. Stark nach oben schnellte der Wert dann kurz vor Primetimebeginn, als offenbar schon einige "Nord Nord Mord"-Fans etwas zu frühzeitig am Start waren.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Bekannter Sieger

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. AdAlliance kam am Dienstag mit 37 Prozent als bekannter Erster ins Ziel, dahinter lagen Seven.One Media mit 29 Prozent und das ZDFwerbefernsehen mit 14 Prozent. Sky erwischte ohne Live-Sport einen schwachen Tag mit fünf Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Check24 mit nur sechs Spots weit oben

Einen äußerst fulminanten Start in die neue Woche hat bekanntlich Ferrero mit seiner "Kinder"-Werbung hingelegt. Alleine am Montag erzielte die entsprechende Kampagne XRP-Werte, die so hoch waren, dass sie in vielen Fällen nicht einmal binnen sieben Tagen erreicht werden. Am Dienstag nahm Ferrero zwar etwas den Fuß vom Gas, führte das Feld mit knapp 200 Punkten aber weiterhin deutlich an. 267 Spots wurden geschaltet. Unter den Top4 fand sich zudem Check24 wieder – was hauptsächlich auf das Sponsoring des DFB-Spiels zurückzuführen ist. Weil dieses so hohe Reichweiten hatte, reichten sechs Ausstrahlungen für einen XRP-Wert von 92. Im Schnitt erzielte jeder einzelne Spot also um die 15 Punkte.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.