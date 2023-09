Die "heute-show" gehört ohnehin zu den Formaten, die durch zeitversetzte Nutzung immer besonders stark profitieren. Ganz besonders zu sehen war das in der letzten Woche: Die Ausgabe vom 8. September, übrigens die erste nach der Sommerpause, verzeichnete beim jungen Publikum einen Nachschlag von 10 Prozentpunkten - sodass am Ende 27,4 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Formats stehen. Nur einmal in seiner Geschichte schaffte die "heute-show" ein noch größeres Plus - das war im September 2022.

Und auch in Sachen Reichweiten-Nachschlag war die "heute-show" in der vergangenen Woche nicht zu schlagen: 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählt die Ausgabe nun mehr als noch direkt am Tag danach. Dadurch klettert die "heute show" auch deutlich über die Marke von 3 Millionen Zuschauenden. Zweiterfolgreichstes Format in der zeitversetzten Nutzung, war wie so oft das "ZDF Magazin Royale": Hier stehen nun 420.000 Menschen mehr in der Reichweitenliste, hinzu kommen 8,2 Prozentpunkte mehr beim Marktanteil in der Altersklasse 14- bis 49.

Mit "extra 3" schaffte es zudem ein weiteres Satire-Format ins Nachschlag-Ranking: Hier stehen 180.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteils-Plus beim jungen Publikum in Höhe von 1,8 Prozent. Neben den RTL-Soaps und dem "Tatort" im Ersten konnte auch die Thriller-Serie "Crossfire - Tod in der Sonne" noch zulegen. Ursprünglich am späten Montagabend gezeigt, kletterte die Reichweite der zwei Folgen noch um jeweils 150.000.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.09.

22:29 3,77

(+0,78) 21,1%

(+3,0%p.) 1,13

(+0,53) 27,4%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 08.09.

23:04 1,69

(+0,42) 11,9%

(+2,4%p.) 0,71

(+0,33) 21,3%

(+8,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.09.

19:38 1,91

(+0,29) 10,7%

(+1,4%p.) 0,61

(+0,17) 19,4%

(+4,3%p.) extra 3 07.09.

22:51 1,74

(+0,18) 12,8%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,08) 15,0%

(+1,9%p.) Alles was zählt 08.09.

19:07 1,37

(+0,17) 9,3%

(+0,9%p.) 0,27

(+0,06) 12,1%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.09.

19:38 2,05

(+0,17) 10,8%

(+0,7%p.) 0,61

(+0,11) 17,3%

(+2,4%p.) Tatort: Erbarmen. Zu spät. 10.09.

20:15 6,37

(+0,16) 24,8%

(0,0%p.) 1,14

(+0,04) 19,5%

(0,0%p.) Crossfire - Tod in der Sonne 04.09.

22:14 1,82

(+0,15) 10,3%

(+0,5%p.) 0,18

(+0,05) 4,5%

(+1,1%p.) Crossfire - Tod in der Sonne 04.09.

22:58 1,46

(+0,15) 11,3%

(+0,8%p.) 0,11

(+0,03) 3,9%

(+0,9%p.) Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache 08.09.

20:15 4,61

(+0,14) 21,9%

(0,0%p.) 0,19

(+0,01) 5,2%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.09.-10.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum schaffte dank der zeitversetzten Nutzung auch die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", hier ging es um 1,4 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent nach oben. Etwas nachgeben musste dagegen "James Bond 007 - Goldeneye" bei ProSieben am Freitagabend, hier ging es um 0,9 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück. Auch das von RTL übertragene Fußballspiel der deutschen Nationalelf gegen Japan verlor durch die endgültige Gewichtung noch etwas weniger als 1 Prozent in der Zielgruppe, steht aber nach wie vor bei rund 30 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.09.

22:29 3,77

(+0,78) 21,1%

(+3,0%p.) 1,13

(+0,53) 27,4%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 08.09.

23:04 1,69

(+0,42) 11,9%

(+2,4%p.) 0,71

(+0,33) 21,3%

(+8,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.09.

19:38 1,91

(+0,29) 10,7%

(+1,4%p.) 0,61

(+0,17) 19,4%

(+4,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.09.

19:38 2,05

(+0,17) 10,8%

(+0,7%p.) 0,61

(+0,11) 17,3%

(+2,4%p.) Alles was zählt 07.09.

19:07 1,58

(+0,13) 9,9%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,07) 9,2%

(+2,1%p.) extra 3 07.09.

22:51 1,74

(+0,18) 12,8%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,08) 15,0%

(+1,9%p.) Alles was zählt 08.09.

19:07 1,37

(+0,17) 9,3%

(+0,9%p.) 0,27

(+0,06) 12,1%

(+1,9%p.) One Piece 07.09.

18:30 0,17

(+0,05) 1,2%

(+0,3%p.) 0,14

(+0,05) 5,6%

(+1,6%p.) heute-show spezial 07.09.

22:18 0,23

(+0,06) 1,3%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,05) 3,2%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 07.09.

18:49 1,96

(+0,11) 12,5%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,06) 10,3%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.09.-10.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt