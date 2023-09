am 17.09.2023 - 08:42 Uhr

Abgesehen von der "Tagesschau", die allein im Ersten auf 5,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gelangte und in den Dritten noch weitere zusehende Personen einsammelte, war am Samstag eine Film-Wiederholung im Ersten das meistgesehene Programm. "Der Beschützer" sicherte sich dabei 4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam somit auf genau 20 Prozent Marktanteil. Ebenfalls noch gute Quoten fuhr dann ab 21:45 Uhr ein alter "Blind ermittelt"-Film ein, hier lag die Quote noch bei 14,1 Prozent, knapp 2,8 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen landeten die beiden 90-Minüter bei 8,5 und 5,9 Prozent.

Einen großen Erfolg feierte indes RTLzwei zur Primetime. "American Pie 2" ließ die Zielgruppen-Marktanteile auf wunderbare 7,9 Prozent steigen. Somit landete RTLzwei nach 20:15 Uhr unter anderem deutlich vor ProSieben. 0,53 Millionen Menschen sahen die Komödie – und auch "Verrückt nach Mary", das um 22:20 Uhr begann, war angesichts von 5,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen noch ein Erfolg. Tagsüber gaben alte "Schnäppchenhäuser"-Folgen mit teils über sechs Prozent ein gutes Bild ab. Allerdings ging dem Format spätestens nach 16 Uhr die Puste aus, hier fielen die Quoten teils auf unter zwei Prozent.



Auch an diesem Samstag wieder gute Quoten eingefahren hat "Harry Potter" in Sat.1. Der dritte Teil der Filmreihe sorgte für 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,09 Millionen Personen ab drei Jahren schauten zu. Den ab 23:05 Uhr gestarteten Film "Ich bin Nummer Vier" beflügelte der Zauberer nicht, hier sanken die durchschnittlichen Quoten dann auf schwache 5,4 Prozent.

Klar überdurchschnittlich performt hat am Samstagabend auch Super RTL mit der Ausstrahlung von "Kubo – Der tapfere Samurai". Dieser sicherte sich im Schnitt vier Prozent Marktanteil. Gar nicht funktioniert hat dafür direkt vor der Primetime eine weitere "Toggo Touchdown"-Folge, die sich nur 0,5 Prozent sicherte. Tele 5 punktete mit "Batman & Robin" und "Batmans Rückkehr". 2,2 und 2,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil entfielen auf die Superhelden-Filme.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt