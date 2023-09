Der Primetime-Verlauf: Kerner gewinnt vor 22 Uhr hinzu

Drei Stunden lang hatte das ZDF am Samstagabend eine weitere Folge von "Der Quiz-Champion" im Programm - jedoch handelte es sich dabei nicht um eine normale Ausgabe. Diesmal wurden Spenden zugunsten der Deutschen Krebshilfe gesammelt - und die Arbeit der Organisation auch mehrfach thematisiert. Der Reichweitenverlauf in den AdScanner-Haushalten war dabei durchaus interessant. Zunächst legte die Quizshow nämlich zu. Nach 21:15 Uhr ging das Interesse ein kleines Stück zurück; das war eine Phase, in der nicht gerätselt wurde. Vor 22 Uhr stiegen die Reichweiten dann wieder. Anzunehmen, dass einerseits Publikum vom Ersten rüberwechselte (nach "Der Beschützer") und auch ein Werbeblock in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" eine Rolle spielte.

Der Vorabend-Verlauf: Dortmund und Freiburg "Sportschau"-Könige

Immer schon zeigt die "Sportschau" am Samstagabend im Ersten das vermeintlich attraktivste Spiel zum Schluss. Das folgt auch der Reichweiten-Entwicklung, die während der rund 90 Minuten, in denen die Highlights aus dem Fußball-Oberhaus laufen, stark ansteigt. Am Samstag machte gewissermaßen das Dortmunder Gastspiel in Freiburg, kommentiert von Tom Bartels, in der "Sportschau" den Deckel drauf.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ARD Media dank "Sportschau" stark

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die reichweitenstarke "Sportschau" war gut für ARD Media, das auf einen Daily Reach in Höhe von 14 Prozent kam und somit deutlich vor dem ZDFWerbefernsehen ins Ziel kam. Die Mainzer sicherten sich diesmal nur neun Prozent, weniger als sonst.

Werbe-Ranking: McDonalds zurück ganz oben

Das McDonalds insbesondere am Wochenende stark für seine Angebote wirbt, um Menschen und Familien in seine Restaurants zu locken, ist nicht neu. Entsprechend übernahm die Fast-Food-Kette nun am Samstag wieder den ersten Platz im XRP-Ranking und überholte somit Ferrero mit Kinder. Rund 123 und rund 116 XRP-Punkte wurden gezählt. Auch Tipico tauchte im Samstags-Ranking wieder auf. Der Wettanbieter sponsort nahezu jede Sport/Bundesliga-Berichterstattung. Die teils sehr kurzen Presenting-Spots waren also oft zu sehen. Insgesamt tauchte Tipico am Samstag weit mehr als 400 Mal im deutschen Fernsehen auf.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.