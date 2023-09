Nach einer langen Pause hat RTLzwei in der vergangenen Woche seine Kuppel-Reality "Love Island" zurück auf die Bildschirme geholt. Durch das Format schafften schon zahlreiche Sternchen den Einstieg ins Reality-Business. In diesem Jahr stottert der Kuppel-Motor aber spürbar - und das lässt sich nicht nur an den linearen Quoten ablesen, die jeweils am Tag nach der Ausstrahlung veröffentlicht werden und über die DWDL.de regelmäßig berichtet. Auch in der zeitversetzten Nutzung ist "Love Island" längst nicht so stark wie in der Vergangenheit.

Doch zuerst die gute Nachricht für RTLzwei: Zeitversetzt kann "Love Island" teils noch erheblich zulegen. In der Spitze lag der Nachschlag in Woche eins bei 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei einer zunächst ausgewiesenen Reichweite in Höhe von 320.000 ist das durchaus relevant. Und auch in der klassischen Zielgruppe legte "Love Island" zeitversetzt fast mit jeder Folge um etwa einen Prozentpunkt zu. So kommen durch die endgültige Gewichtung der Daten drei der sechs in der vergangenen Woche ausgestrahlten Folgen auf mehr als 6 Prozent Marktanteil. Zwei erreichten immerhin noch mehr als 5 Prozent, nur die Dienstags-Folge blieb auch durch den Nachschlag bei nur 3,9 Prozent hängen.

Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass "Love Island" im vergangenen Jahr durch die zeitversetzte Nutzung noch erheblich stärker profitieren konnte. Hier kletterten die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe in Woche eins um bis zu 2,9 Prozentpunkte. Auch die Reichweiten stiegen im Schnitt noch deutlich stärker. Und so muss man sich bei RTLzwei und ITV Studios Germany fragen, warum "Love Island" in diesem Jahr nicht die Flughöhe erreicht wie noch 2022. Unklar ist derweil, wie das Format bei RTL+ performt. Die Nutzungszahlen spiegeln sich nicht direkt in den hier genannten Zahlen wider.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.09.

22:32 3,82

(+0,82) 19,7%

(+3,0%p.) 1,07

(+0,47) 21,8%

(+7,5%p.) ZDF Magazin Royale 15.09.

23:05 1,78

(+0,44) 12,1%

(+2,4%p.) 0,79

(+0,36) 20,0%

(+7,5%p.) Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne 11.09.

20:15 5,62

(+0,19) 22,3%

(+0,1%p.) 0,46

(+0,03) 8,0%

(+0,3%p.) Markus Lanz 14.09.

23:21 1,55

(+0,16) 16,8%

(+0,9%p.) 0,23

(+0,03) 11,9%

(+0,8%p.) Kommissar Beck 17.09.

22:15 2,79

(+0,15) 16,9%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,02) 3,4%

(+0,4%p.) Nuhr im Ersten 14.09.

22:49 2,07

(+0,15) 15,6%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,01) 12,7%

(-0,2%p.) Markus Lanz 13.09.

23:19 1,39

(+0,14) 15,4%

(+0,9%p.) 0,23

(+0,05) 11,2%

(+1,8%p.) Polizeiruf 110: Little Boxes 17.09.

20:15 7,12

(+0,14) 26,2%

(0,0%p.) 1,09

(+0,02) 17,3%

(-0,1%p.) SOKO Leipzig 15.09.

21:14 3,86

(+0,13) 16,3%

(+0,1%p.) 0,30

(+0,01) 5,6%

(+0,1%p.) Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show 16.09.

20:14 1,53

(+0,13) 8,6%

(+0,5%p.) 0,49

(+0,03) 12,9%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.09.-17.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu den Sendungen, die in der vergangenen Woche am meisten von zeitversetzter TV-Nutzung profitiert haben, gehörten einmal mehr die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale", die 820.000 bzw. 440.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer ansprachen - deutlich mehr als alle anderen Formate. Beim jungen Publikum legten die beiden Satire-Formate jeweils um 7,5 Prozentpunkte zu. Ziemlich hoch war der Nachschlag auch bei gleich mehreren "One Piece"-Folgen von ProSieben Maxx oder auch bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte".

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.09.-17.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt