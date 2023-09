Der Primetime-Verlauf: "Diplomatin" verliert viele Fans

Sonja Zietlow war am Samstagabend gleich doppelt im Fernsehen zu sehen. Als Moderatorin der "Geo-Show" bei RTL und als Gast im ZDF-Format "Das Deutschland Quiz". Die Verläufe beider Sendungen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die RTL-Produktion hielt ihr Publikum nicht gut bei der Stange. Schon nach der ersten Werbepause waren nicht mehr alle dabei, die dem Format zu Beginn eine Chance gaben. Nach 22 Uhr fiel die Reichweite in den AEOS-Haushalten dann noch weiter.

Der Vorabend-Verlauf: Fußball gewinnt

Einen gewohnten Kurvenverlauf gab es am Samstagvorabend. Die "Sportschau" im Ersten legte im Verlauf sehr deutlich zu. RTL darf sich über den bekannten "RTL Aktuell"-Hügel freuen. Interessant ist zudem der Verlauf von RTLzwei, wo gut zu sehen ist, dass "Bella Italia" durchaus Zugkraft besaß. Speziell in den Minuten vor 20 Uhr gewannen die Camping-Geschichten Publikum hinzu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Guter Tag für Sky Media

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Sky hat am Samstag wieder die rote Laterne abgegeben. Sky Media landete mit neun Prozent Daily Reach vor Visoon, das mit acht Prozent Schlusslicht war.

Werbe-Ranking: Food an der Spitze

Vier Kampagnen kamen am Samstag auf einen dreistelligen XRP-Wert, in allen Fällen wurden Food-Produkte beworben. An der Spitze war es einmal mehr "Kinder", das mit 163 Punkten überzeugte. Dahinter landeten McDonalds mit 128, Dr. Oetker mit rund 123 und Milke mit rund 112 Punkten. Gemessen am Spoteinsatz lässt sich sehen, dass Dr. Oetker auf die reichweitenstärksten Umfelder setzte, McDonalds schaltete mit 292 die meisten Spots dieser vier.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.