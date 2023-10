Der Primetime-Verlauf: ZDF und ProSieben sammeln Publikum ein

Der Reichweiten-Verlauf in den Vodafone-Haushalten zeigt zunächst mal deutlich, wie stark der ARD-Krimi "Wolfsjagd" am Samstag den Abend zunächst vor der versammelten Show-Konkurrenz dominiert hat. Während sich dort die Reichweite im Verlauf der Zeit allerdings leicht abwärts entwickelte, verzeichneten zwei Shows deutlich im Verlauf deutlich steigende Werte. Vor allem "Der Quiz-Champion" im ZDF entpuppte sich als Publikumsmagnet mit nach und nach steigenden Reichweiten, der Höhepunkt war erst zum Finale kurz vor 23:15 Uhr erreicht. Doch auch "Schlag den Star" verzeichnete anziehende Werte - zumindest bis kurz nach 23:15 Uhr, als sich dann wohl die ersten in Richtung Bett verabschiedeten. "Denn sie wissen nicht, was passiert" gewann im Verlauf des Abends hingegen den Daten von All Eyes on Screens zufolge nicht nennenswert Publikum hinzu.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" legt stark zu

Die "Sportschau" sammelte den ganzen Vorabend über nach und nach etliche Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wie der Blick auf die Verlaufskurve von All Eyes On Screens zeigt. Die Dominanz im Vergleich zu den anderen Sendern am Vorabend baute sich im Lauf der Zeit immer weiter auf und wurde ab 20 Uhr von der "Tagesschau" fortgesetzt.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ARD Media vor dem ZDFwerbefernsehen

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit Unterstützung der "Sportschau" am Vorabend war der Samstag ein starker Tag für ARD Media.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Schwarzkopf setzt sich an die Spitze

Die Marke mit der höchsten Bruttowerbereichweite im deutschen Fernsehen war am Samstag Schwarzkopf von Henkel. Dabei gehen über 44 Prozent der erzielten Bruttoreichweite auf RTL zurück, weitere knapp 21 Prozent auf Vox. Die Sender von Seven.One Entertainment spielten im Mediaplan hingegen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Recht stark belegt war hingegen auch der Disney Channel. Tipico und Krombacher erzielten ihre starken Samstags-Werte unterdessen wie üblich im Fußball-Umfeld.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.