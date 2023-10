Die neue ZDFneo-Talkshow "Neo Ragazzi" mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt erweist sich bislang bei der linearen Ausstrahlung nicht als Erfolg. Nachdem die erste Folge noch fast drei Prozent Marktanteil beim jungen Publikum verzeichnete, liegt das Format inzwischen sogar regelmäßig bei weniger als einem Prozent - und anders als bei "Studio Schmitt", fällt die zeitversetzte Nutzung bei "Neo Ragazzi" deutlich geringer aus. In dieser Woche gab's nun sogar einen neuen Tiefstwert: Gerade mal 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre schalteten um 22:21 Uhr noch ein, sodass der Marktanteil bei ziemlich ernüchternden 0,5 Prozent lag.

Insgesamt kam "Neo Ragazzi" mit 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf nur 0,4 Prozent. Die anschließende "heute-show"-Wiederholung konnte die Reichweite immerhin noch einmal mehr als verdoppeln - und auch im Vorfeld war ZDFneo erfolgreicher unterwegs. So erzielte die Make-up-Show "Glow Up" diesmal einen Marktanteil von 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe sich "Maithink X" mit Oliver Welke als "Elternzeitvertretung" auf 1,6 Prozent steigerte. Insgesamt schalteten zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 260.000 Personen ein. Das "ZDF Magazin Royale" kam danach noch auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Marktanteils-Trend: Neo Ragazzi Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Auch One setzte am Donnerstag übrigens auf Comedy und Satire - und fuhr damit nicht zuletzt zu Beginn des Abends gut. "extra 3 Spezial: Das Beste" überzeugte um 20:15 Uhr mit 1,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe "Sträters Männerhaushalt" gar auf 2,0 Prozent kam und damit weit über dem Senderschnitt lag. Insgesamt waren in beiden Fällen jeweils mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Meistgesehene One-Sendung des Tages war jedoch "Sturm der Liebe": Die Telenovela brachte es im Vorabendprogramm bereits auf bis zu 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Schöne Erfolge feierte auch einmal mehr der RTL-Sender Nitro, der sich mit "M.A.S.H." am Vorabend auf bis zu 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte und auch in der Primetime mit "S.W.A.T." überzeugte. Im Laufe des Abends zog der Marktanteil der Serie bei den 14- bis 49-Jährigen kontinuierlich von 2,4 auf herausragende 9,6 Prozent an. Und auch für "CSI: Miami" bei RTL Super waren bis zu 5,0 Prozent drin. Punkten konnte darüber hinaus der Disney Channel, der mit "Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia" um 20:15 Uhr auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr gute 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt