Joko und Klaas haben eine deutschlandweite Schatzsuche gestartet, an der sich in den kommenden Tagen alle Menschen im Land beteiligen können (DWDL.de berichtete). Und weil es um eine Million Euro geht, könnte es sein, dass die Hinweise, die es künftig täglich um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen gibt, auf durchaus großes Interesse stoßen. Zum Start sahen 1,30 Millionen Menschen zu - zu Beginn der rund achtminütigen Sendung wusste natürlich niemand, was sich Joko und Klaas dieses Mal ausgedacht hatten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 13,4 Prozent.

"TV Total" holte danach ebenfalls ziemlich gute Quoten und lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei 11,7 Prozent, 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der neuesten Ausgabe der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff dabei. Trotz dieser guten Werte in der Primetime landete ProSieben am Mittwoch nur bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,8 Prozent. Das liegt auch daran, dass es am späten Abend steil bergab ging. "Zervakis & Opdenhövel. Live." kam im Anschluss an "TV Total" nur noch auf 5,3 Prozent, die Reihe "What about ... adventure: Reise" lag später sogar bei nur noch 2,3 Prozent. Am Vorabend tat sich derweil auch "Galileo" (7,7 Prozent) ziemlich schwer.

Für das "Sommerhaus der Stars" lief es derweil ähnlich wie in der vergangenen Woche. Normalerweise am Dienstagabend beheimatet, ist das Reality-Format seit Anfang November zusätzlich mittwochs zu sehen, nun waren 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, in der klassischen Zielgruppe wurden damit nur 10,0 Prozent Marktanteil gemessen. Damit liegen die Mittwochs-Folgen bislang recht deutlich unter dem Schnitt der Staffel. In der kommenden Woche ist mittwochs das Finale zu sehen.

"RTL Direkt" informierte im Anschluss an das "Sommerhaus" noch 1,14 Millionen Menschen über die aktuellsten Ereignisse in Deutschland und der Welt, das führte zu 9,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Stern TV" lag danach noch bei 9,9 Prozent. RTL kam am Mittwoch auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,4 Prozent und war damit der erfolgreichste Sender bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt