In der Mitte Sachsens haben Joko und Klaas ihren Millionen-Schatz versteckt - und mit dem TV-Zuschauer Tobias dann auch tatsächlich einen Gewinner ihrer einwöchigen "Schatzsuche" gefunden. Das Interesse des Publikums daran war groß und kam ab 20:15 Uhr ebenso wie das Staffel-Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Schnitt auf 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Zielgruppe brachte es die "Schatzsuche" am Dienstagabend auf einen Marktanteil von 13,2 Prozent, die Spielshow erreichte über drei Stunden hinweg im Schnitt sogar 15,6 Prozent. Damit ging ProSieben in der Primetime, aber auch über den gesamten Tag hinweg als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen hervor.

Dass die jüngste Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" unterm Strich im Vergleich zu vielen vorherigen Staffeln etwas an Zugkraft verlor, dürfte man in Unterföhring angesichts weiterhin hoher Quoten gut verschmerzen können - erst recht, weil auch "Late Night Berlin" spürbar von dem erfolgreichen Vorlauf profitierte. Mit dem Rückenwind der "Schatzsuche" erzielte die Show in dieser Woche gar die beste Quote seit drei Jahren: Tolle 15,5 Prozent waren ab 23:19 Uhr noch drin, insgesamt bliebe diesmal noch 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

RTL Super und Nitro auf Augenhöhe mit Kabel Eins

Durchwachsen verlief der Abend indes für Sat.1, wo "Navy CIS" zwar mit 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend und 6,2 Prozent startete, in der Zielgruppe aber nicht über 6,2 Prozent Marktanteil hinauskam. "Navy CIS: L.A." musste sich danach mit nur 5,1 Prozent begnügen. Nach 23 Uhr steigerte sich der Sender mit "Navy CIS: Hawaii" aber noch auf gute 8,4 Prozent, ehe nach Mitternacht sogar zweistellige Werte erzielt wurden.

Kabel Eins bewegte sich mit dem Spielfilm "Ein riskanter Plan" derweil nur auf Augenhöhe mit RTL Super und Nitro: Während Kabel Eins mit 3,3 Prozent Marktanteil deutlich unter dem eigenen Senderschnitt landete, erreichten sowohl "Ein Weihnachtsprinz in Queens" als auch "Das A-Team - Der Film" jeweils 3,0 Prozent. Der Weihnachtsstreifen bei RTL Super war zudem auch insgesamt mit 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gefragt.

