Für gewöhnlich liegt Markus Lanz am späten Abend mit seiner ZDF-Talkshow in Führung. Am Dienstag jedoch hat sich die Mehrheit des Talk-Publikums für Sandra Maischberger entschieden: Deren ARD-Show, in der unter anderem der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast war, konnte deutlich mehr Menschen vor dem Fernseher versammeln.

Im Schnitt erreichte "Maischberger" ab 22:55 Uhr 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 12,4 Prozent entsprachen. "Markus Lanz" konnte dagegen ab 23:00 Uhr nur 1,03 Millionen Personen erreichen, sodass der Marktanteil mit 9,3 Prozent ungewöhnlich schwach ausfiel. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Duell enger, aber auch hier hatte Maischberger mit einem guten Marktanteil von 8,6 Prozent die Nase vorn. Lanz erreichte nur 7,4 Prozent.

Im Vorfeld sorgten schon die "Tagesthemen" für Rückenwind: Mit 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,6 Prozent Marktanteil lag das ARD-Nachrichtenmagazin vor der ZDF-Kabarettshow "Die Anstalt", die sich mit 1,73 Millionen Fans begnügen musste und 9,3 Prozent begnügen. Das "heute-journal" hatte zuvor hingegen noch für ein zwischenzeitliches Hoch gesorgt: 3,48 Millionen Menschen schalteten ab 21:45 Uhr ein - fast eine Million mehr als zuvor bei "Frontal".

Auch um 20:15 Uhr lag somit Das Erste beim Gesamtpublikum in Führung: 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen "Die Heiland", ehe "In aller Freundschaft" mit 4,42 Millionen auf sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil kam. Starke Serien-Quoten gab es aber auch im ZDF - dort jedoch schon am Vorabend: So erreichte die "SOKO Köln" um 18:07 Uhr mit 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine der besten Reichweiten des Jahres und kam auf stolze 21,6 Prozent Marktanteil.

Bei den "Rosenheim-Cops" wurden später noch 3,95 Millionen Fans gezählt. Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages waren jedoch die "heute"-Nachrichten, für die um 19:00 Uhr durchschnittlich 4,19 Millionen Personen einschalteten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt