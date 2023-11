Das eigentliche Finale des "Sommerhaus des Stars" lief bei RTL schon am Dienstag. Dabei fiel das Reality-Format in der klassischen Zielgruppe nicht nur in den einstelligen Bereich, mit einer Reichweite in Höhe von 1,43 Millionen lief es gleichzeitig so schlecht wie nie zuvor (DWDL.de berichtete). Umso erstaunlicher die Tatsache, wie stark RTL nun mit dem "Sommerhaus"-Wiedersehen gewesen ist.

Die zweistündige Show erreichte 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind nicht nur deutlich mehr als einen Tag zuvor, sondern auch ein neuer Rekord. Keine einzige Folge des "Sommerhaus des Stars" erreichte in diesem Jahr eine höhere Reichweite - gemessen an den vorläufig gewichteten Quotendaten. 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 14,5 Prozent Marktanteil, hier holte sich RTL den Primetime-Sieg.

Zuschauer-Trend: Das Sommerhaus der Stars Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Knapp dahinter kam "TV Total" ins Ziel, Sebastian Pufpaff erreichte 780.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sendezeit war allerdings auch deutlich kürzer, der Marktanteil lag bei sehr guten 13,8 Prozent. Insgesamt sahen 1,33 Millionen Menschen zu. Nach der Ankündigung der Absetzung holte ironischerweise auch "Zervakis & Opdenhövel. Live." recht ansehnliche Quoten, das Magazin lag ab 21:20 Uhr bei 8,7 Prozent Marktanteil. Das ist der höchste Wert seit März dieses Jahres gewesen.

In Sat.1 konnte "The Taste" derweil die ganz hohen Werte der vergangenen Woche nicht bestätigen, unzufrieden muss man aber auch nicht sein. Die Kochshow landete letztlich bei recht guten 8,8 Prozent Marktanteil, 1,03 Millionen Menschen schalteten ein. Am Vorabend unterhielt "Die Landarztpraxis" erneut 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber nur recht wenige zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel daher dürftig aus: 3,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt