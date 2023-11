am 16.11.2023 - 09:02 Uhr

Nachdem Vox 2019 und 2020 zwei Staffeln von "Wir sind klein und ihr seid alt" gezeigt hat und damit nicht nur gute Quoten, sondern auch gute Kritikerstimmen einfahren konnte, ging es aufgrund von Corona dennoch erstmal nicht weiter. Nun war unter dem Titel "Wir sind Teens und ihr seid alt" eine Fortsetzung zu sehen, zumindest aus Quotensicht konnte das Format dabei aber nicht an frühere Erfolge anknüpfen.

Die Sendung kam am Mittwochabend nur auf durchschnittlich 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist mit Abstand der schlechteste Wert der Reihe. Bislang kamen fast alle Folgen (nur eine Ausnahme) über die 1-Million-Marke. Und auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte es mit 4,8 Prozent Marktanteil einen Tiefstwert. "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" fiel danach auf 3,2 Prozent zurück.

"Wir sind Teens und ihr seid alt" hat sich im Vergleich zum direkten Vorprogramm übrigens mehr als halbiert. "Das perfekte Dinner" sahen zuvor nämlich noch 1,26 Millionen Menschen und der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei starken 10,4 Prozent. Mit "Zwischen Tüll und Tränen" gab es ein weiteres Vox-Format, das in der Daytime einen zweistelligen Wert erzielte (10,9 Prozent). "First Dates" kam dazwischen auf ebenfalls gute 8,5 Prozent.

Doch zurück in die Primetime, wo sich Vox unter anderem RTLzwei geschlagen geben musste. Zwei Folgen der "Wollnys" erreichten dort 730.000 und 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Während die erste Ausgabe angesichts von 5,6 Prozent Marktanteil noch ziemlich gut performte, ging es für Folge zwei auf 4,8 Prozent zurück. Kabel Eins unterhielt mit dem Film "The Game" derweil etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe reichte es zu 5,0 Prozent. "Sieben" steigerte sich später noch auf deutlich bessere 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt