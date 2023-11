am 18.11.2023 - 08:44 Uhr

Zur besten Sendezeit am Freitagabend hatte der kleine Disney Channel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als die RTLzwei-Filmzeit; sowohl insgesamt als auch bei den kommerziell wichtigen Personen. Für den Quotenerfolg gesorgt hat die Ausstrahlung des Films "Die Eiskönigin": 0,72 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. Das brachte dem Disney Channel 2,9 Prozent Marktanteil insgesamt. In der klassischen Zielgruppe sorgten 0,27 Millionen Fans für weit überdurchschnittliche 5,4 Prozent. Zum Vergleich: RTLzwei landete mit "Hellboy" zeitgleich bei 4,5 Prozent – die ermittelte Reichweite belief sich auf im Schnitt 530.000 zusehende Personen. "Die Eiskönigin" platzierte sich zudem unter den 25 meistgesehenen Sendungen (14-49) am Freitag.

Auch nach 22:20 Uhr blieben die linearen Disney-Quoten sehr hoch: Auf 5,1 Prozent bei den Umworbenen kam die Ausstrahlung von "Es war einmal ein Schneemann". Entsprechend gut fiel auch der Tagesmarktanteil des Spartensenders aus: Er lag bei 2,2 Prozent – und somit nur zwei Zehntel unter dem Wert, den Super RTL generierte. Dort punktete zur Primetime, die bekanntlich inzwischen unter dem Label RTL Super läuft, der Weihnachtsfilm "The Royal Nanny" mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Insgesamt schauten 0,86 Millionen Personen zu. Nach 18:15 Uhr hatte zudem eine Folge von "Weihnachtsmann & Co. KG" mehr als fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Unspektakulär lief der Abend derweil bei Tele 5: Die Filme "Moon Crash" und "Blackout" landeten bei 0,21 und 0,17 Millionen zusehenden Personen im Schnitt. Bei den Jüngeren wurden zuerst 0,7 und dann 1,0 Prozent Marktanteil gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt