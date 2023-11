am 19.11.2023 - 08:53 Uhr

Die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei hat am Samstagabend das TV-Geschehen dominiert - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Nachdem der Vorlauf bereits von knapp mehr als drei Millionen Menschen gesehen wurde, erreichte die erste Halbzeit des Freundschaftsspiels bei RTL im Schnitt 6,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 24,8 Prozent. In der Zielgruppe konnte sogar schon die Marke von 30 Prozent geknackt werden: Starke 31,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein.

Mit der zweiten Hälfte konnte RTL sogar noch einmal kräftig zulegen: 2,11 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf tolle 34,8 Prozent, während insgesamt 7,90 Millionen Fans für 30,9 Prozent sorgten. Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Quoten jedoch erwartungsgemäß deutlich zurück: Während die Highlights im Anschluss den Marktanteil noch bei 18,4 Prozent in der Zielgruppe hielten, brachte es das Special "Hall of Fame" gegen Mitternacht nur noch auf 11,5 Prozent. Insgesamt blieben im Schnitt noch 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Während RTL beim Gesamtpublikum die Tagesmarktführerschaft übrigens trotz des abendlichen Fußball-Erfolgs ganz knapp dem ZDF überlassen musste, lag der Privatsender in der Zielgruppe mit einigem Vorsprung an der Spitze: Durchschnittlich 14,9 Prozent betrug der RTL-Marktanteil am Samstag, während ProSieben sich mit 8,5 Prozent begnügen musste. Sat.1 landete mit desolaten 4,0 Prozent soigar noch hinter RTLzwei und bildete das Schlusslicht unter den Vollprogrammen.

Allerdings lief auch bei RTL am Samstag nicht alles rund: Vor allem die Gerichtsshow-Wiederholungen am Nachmittag taten sich schwer und lagen über mehrere Stunden hinweg bei weniger als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Explosiv - Weekend" schwächelte mit 7,4 Prozent ebenso wie später das Magazin "Life", das sogar nur 6,4 Prozent erzielte. Für einen Lichtblick sorgte dagegen "Gala", das mit 9,5 Prozent Marktanteil den besten Wert seit Juli erreichte und insgesamt 1,16 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte. "RTL aktuell" steigerte sich danach kurzzeitig auf 2,37 Millionen sowie 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt