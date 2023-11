1,74 Millionen Menschen haben sich am Sonntagabend die neueste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" angesehen. ProSieben war damit der erfolgreichste Privatsender in der Primetime und feierte mit der Quizshow zudem die höchste Reichweite der laufenden Staffel. 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier lag der Marktanteil bei ganz starken 21,2 Prozent Marktanteil - nur der "Tatort" im Ersten war noch etwas erfolgreicher.

"Wer stiehlt mir die Show?" bleibt damit eine der wichtigsten Shows im Programm von ProSieben. Und weil die Sendung auch zeitversetzt gut funktioniert (DWDL.de berichtete), ist davon auszugehen, dass die oben genannte Werte in einigen Tagen noch einmal etwas nach oben korrigiert werden. Zuletzt hatte ProSieben bereits den Promi-Cast für die kommende Staffel bekanntgegeben.

RTL hatte gegen diese starke Konkurrenz in der Primetime keine Chance. Das NFL-Spiel zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions lag durchweg im einstelligen Bereich, die Marktanteile bewegten sich zwischen 7,0 und 9,8 Prozent - am besten lief es für die Übertragung noch am Vorabend. Die Reichweite lag bei weniger als einer Million. Auch das zweite Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams lag mit den ersten beiden Vierteln bei weniger als 10 Prozent Marktanteil, ab kurz vor Mitternacht konnte sich RTL dann aber immerhin noch über diese Marke steigern.

Ziemlich gut lief es zur besten Sendezeit am Sonntagabend für Sat.1: Den Film "Robin Hood" sahen sich 1,66 Millionen Menschen an, 500.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,6 Prozent. "The Revenant - Der Rückkehrer" steigerte sich später sogar noch auf 9,3 Prozent. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 blieb dennoch bei nur 5,5 Prozent hängen, das lag an einer schwachen Daytime. "Der Hundetrainer-Champion" erreichte am Vorabend beispielsweise nur ganz schlechte 3,9 Prozent. Tagesmarktführer war ProSieben mit 10,2 Prozent.

