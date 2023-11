Ob RTL schon im Vorfeld nicht so recht an einen Erfolg der Serie über den FC Bayern München glaubte? Nur drei von sechs Folgen hatte der Sender fürs Free-TV angekündigt und die restlichen Episoden somit exklusiv bei RTL+ belassen - was aus Sicht der Quoten wohl nicht die schlechteste Idee war. Tatsächlich hielt sich das Interesse an "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" am Mittwochabend in Grenzen.

Von den insgesamt 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Schnitt einschalteten, kamen nur 390.000 aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, sodass der Marktanteil hier bei mäßigen 8,0 Prozent lag. RTL lag damit zur besten Sendezeit nicht nur deutlich hinter "TV total" bei ProSieben, sondern auch hinter Sat.1. Am späten Abend fiel RTL mit "Stern TV" sogar noch weiter zurück: Mit gerade einmal 4,4 Prozent Marktanteil erreichte das Magazin den schwächsten Wert des gesamten Jahres.

Auch Vox konnte am Mittwochabend nicht viel reißen und erreichte mit der zweiten Folge von "Wir sind Teens und ihr seid alt" wie schon in der Vorwoche lediglich 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren diesmal sogar nur noch 530.000 Menschen dabei. Später enttäuschte zudem "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" mit nur noch 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt war RTLzwei deutlich stärker, denn "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" steigerte sich um 22:15 Uhr auf überzeugende 5,7 Prozent, nachdem "Mensch Retter" im Vorfeld auf 4,6 Prozent gekommen war.

RTL Super knackt die Millionen-Marke

Einen schönen Quoten-Erfolg kann man indes bei RTL Super feiern, wo "Christmas Babysitter - Dad auf Probe" die bislang beste Reichweite der Weihnachtsfilm-Reihe holte. Durchschnittlich 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Marktanteil von 4,1 Prozent in der Zielgruppe katapultierten die Komödie vor Kabel Eins, wo "John F. Kennedy - Tatort Dallas" mit nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil blass blieb. Nitro bewegte sich zudem auf Augenhöhe und kam mit "Pacific Rim: Uprising" auf 470.000 Personen und 3,1 Prozent Marktanteil, ehe sich "Dredd" noch auf 4,2 Prozent verbesserte.

Deutlich mehr Menschen als Kabel Eins erreichte zudem Sat.1 Gold, wo "Navy CIS: New Orleans" nach 21 Uhr die Reichweite auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer trieb und auch in der Zielgruppe mit 3,2 Prozent Marktanteil ausgesprochen stark war. Und auch für ProSieben Maxx lief es im Laufe des Abends richtig gut, allen voran für die Wrestling-Show "RAW", die den Zielgruppen-Marktanteil um 22 Uhr auf stolze 3,3 Prozent trieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt