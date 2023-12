am 01.12.2023 - 09:13 Uhr

Sportlich verlief der Abend für Eintracht Frankfurt nicht wie geplant, im Kampf um den Gruppensieg in der Europa Conference League musste sich das Team gegen PAOK Saloniki geschlagen geben. Zumindest aus Quotensicht dürfte man bei RTL aber zufrieden sein: Die erste Hälfte erreichte im Schnitt bereits 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite dann ab 22 Uhr noch deutlich auf 2,66 Millionen an.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil während der ersten Hälfte noch bei überschaubaren 7,6 Prozent, zog dann aber ab 22 Uhr auf starke 14,0 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Gefälle nicht ganz so groß: Hier holte bereits die erste Hälfte ordentliche 11,0 Prozent Marktanteil, die zweite steigerte sich dann noch auf 15,0 Prozent. Für die Minuten nach dem Abpfiff wird sogar ein Marktanteil von 16,1 Prozent ausgewiesen.

Die nachfolgende Highlight-Sendung zwischen 23 Uhr und Mitternacht interessierte dann aber weniger als eine Million Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte auf 7,0 Prozent ab - und damit endete der Abend ähnlich ernüchternd, wie er für RTL auch begonnen hatte. Denn während "Blamieren oder Kassieren" in der Kurzform als Auftakt für RTL-Fußball-Abende in den letzten Wochen recht gut funktioniert hatte, kam die Sendung um 20:15 Uhr diesmal nicht über sehr magere 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Insgesamt wurden im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Mit einem Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent setzte sich RTL bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich trotzdem klar an die Spitze, das ZDF (8,3 Prozent), Vox (8,2 Prozent) und Sat.1 (8,1 Prozent) folgten mit etwas Abstand auf den weiteren Plätzen. Beim Gesamtpublikum erzielte RTL einen Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent und rangierte damit wie gewohnt hinter den Öffentlich-Rechtlichen, aber weit vor allen anderen Privatsendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt