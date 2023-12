Der Primetime-Sieg am Donnerstagabend ist dank der Krimi-Programmierung in der Regel fest in ARD-Hand - in dieser Woche gelang dem ZDF aber erstmals seit Monaten mal wieder, den Platz an der Spitze zu ergattern: "Die Bergretter" waren die 5,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages, im Vergleich zur Vorwoche zog die Reichweite um mehr als eine viertel Million an. Das ließ den Marktanteil auf 20,4 Prozent beim Gesamtpublikum steigen, 9,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Das Erste musste sich mit dem "Barcelona-Krimi" diesmal also geschlagen geben, trotzdem konnten sich auch dessen Quoten sehen lassen: 4,68 Millionen Menschen verfolgten die Folge "Totgeschwiegen" im Schnitt, das entsprach einem Marktanteil von 18,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich der Krimi mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent zufrieden geben.

Im weiteren Verlauf des Abends tat sich Das Erste dann hingegen schwer. "Kontraste" kam direkt im Anschluss mit zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf 9,1 Prozent Marktanteil, die "Tagesthemen" hielten diesen Wert mit 1,69 Millionen zusehenden Personen. Den Nachruf auf Henry Kissinger wollten dann aber schon nur noch 1,22 Millionen Menschen sehen, was den Marktanteil auf 7,6 Prozent absinken ließ - was trotzdem noch mehr war als die 6,1 Prozent, die die "Carolin Kebekus Show" im Anschluss erreichte. Nur 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 5,0 Prozent dürftig aus. "Schroeder darf alles" erreichte dann nicht mal eine halbe Million Menschen, die Marktanteile gingen hier noch weiter auf 5,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Das ZDF blieb hingegen den ganzen Abend über erfolgreich: Nachdem das "heute-journal" 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zählte, punktete auch "Maybrit Illner". Der Talk interessierte 2,51 Millionen Menschen, was für 14,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. "Markus Lanz" ließ den Marktanteil danach sogar noch auf 17,4 Prozent steigen. 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu.

