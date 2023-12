Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft ist am Samstagnachmittag deutscher Zeit Weltmeister geworden – im Elfmeterschießen siegte sie gegen Frankreich. Den in Deutschland übertragenden Sendern RTL und Sky Sport News bescherte sie zudem herausragende Quoten. Bei RTL im Free-TV kam die erste Halbzeit auf rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote in der 13-Uhr-Stunde bei rund 20 Prozent. Im zweiten Durchgang stiegen die Werte in der klassischen Zielgruppe auf noch bessere 24,9 Prozent, insgesamt schauten 2,68 Millionen Personen den finalen Durchgang, der aber keine Entscheidung brachte.

So ging es ab kurz nach 15 Uhr ins Elfmeterschießen. 3,74 Millionen Menschen sahen dieses allein im Programm von RTL, bei den Umworbenen lag die Quote zu diesem Zeitpunkt bei 31,8 Prozent. Parallel übertragen wurde das Elfmeterschießen auch bei Sky Sport News – und auch die Bundesliga-Vorberichterstattung bei Sky Sport Bundesliga hatte sich in den entscheidenden Momenten eingeklinkt. Rund 270.000 Menschen sahen das Elfmeterschießen bei SSN – der Sky-Sender verbuchte bei den klassisch Umworbenen starke 4,4 Prozent. Die beiden Halbzeiten hatten Sky Sport News vorher sogar 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe eingebracht. Rund 250.000 Menschen sahen dort zu.



Die nachmittägliche Bundesliga-Konferenz lief dann viel schlechter als sonst. Das dürfte zwei Gründe gehabt haben. Einer war das Spiel der U17 – mancher Fan hatte um 15:30 Uhr vielleicht schon genug Fußball gesehen. Grund zwei war die Zusammensetzung der Konferenz am Samstag. Wegen des heftigen Schneefalls in weiten Teilen Bayerns fiel das Match des FCB gegen Union Berlin aus. Die Sky-Konferenz bestand damit aus drei wenig namhaften Spielen: Bochum gegen Wolfsburg, Leipzig gegen Heidenheim und Gladbach gegen Hoffenheim. Die Spiele und die Konferenz kamen addiert nur auf 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe wurde erstmals seit Langem wieder ein zweistelliger Wert verfehlt. Gemessen wurden gerade einmal 7,1 Prozent.



Am späteren Abend stand dann noch die Auslosung der EM-Gruppen 2024 an. Das ZDF verbuchte, zehn Minuten verspätetet in die Gala eingestiegen, 2,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,2 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 11,8 Prozent bei den Jüngeren. RTL kam im Schnitt auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dort lag die ermittelte Zielgruppen-Quote bei 9,3 Prozent. Zwischen EM-Auslosung und den U17-Feierlichkeiten zeigte RTL am Samstag übrigens zwei "Blamieren oder Kassieren"-Wiederholungen, die mit 4,3 und 5,7 Prozent bei den Jungen floppten.

Kein Flop war unterdessen der ZDF-Krimi "En starkes Team" ab 20:15 Uhr. Er sicherte sich den Tagessieg. 6,16 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein, auch bei den Jüngeren wurde ein klar überdurchschnittlicher Wert gemessen, nämlich 9,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt