Nach zwei Wochen ist am Montagabend die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother" zu Ende gegangen - und mit Blick auf die Quoten hätte man in Unterföhring vermutlich ganz gerne noch eine Verlängerung drangehängt, schließlich war das Format in diesem Jahr so erfolgreich wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Zum Finale gab es nun noch einmal einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe: Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jajren erzielte "Promi Big Brother" ab 20:15 Uhr überzeugende 10,4 Prozent Marktanteil. Erfahrungsgemäß dürfte dieser Wert durch zeitversetzte Nutzung noch ein gutes Stück ansteigen.

Insgesamt verfolgten am Montag im Schnitt 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sich Yeliz Koc von den "PBB"-Fans zur Siegerin küren ließ. Bei der anschließenden "Late Night Show" blieben ab 23:43 Uhr zudem noch 620.000 Personen dran, hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei überzeugenden 11,1 Prozent.

An "Bauer sucht Frau" kam Sat.1 allerdings nicht vorbei: Die RTL-Kuppelshow ging zur besten Sendezeit in der Zielgruppe als Marktführer hervor und erzielte überzeugende 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten in dieser Woche im Schnitt 3,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die 13,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Stärker war hier um 20:15 Uhr lediglich die ZDF-Komödie "Mona & Marie - Ein etwas anderer Geburtstag", die mit 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 17,6 Prozent kam.

Später am Abend musste RTL jedoch spürbar Federn lassen: "Ralf, der Bauernreporter" brachte es ab 22:34 Uhr auf nur noch 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Spiegel TV" mit 5,9 Prozent enttäuschte. Zu diesem Zeitpunkt blieben auch zwei Folgen der Doku-Reihe "Uncovered" bei ProSieben mit Werten von 6,9 und 6,0 Prozent blass. "Jenke. Crime" sorgte zum Start in den Abend aber für ordentliche Quoten: Zwar schalteten insgesamt nur 760.000 Menschen ein, doch in der Zielgruppe lief es mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent durchaus gut.

