"Late Night Berlin" steckt derzeit bei ProSieben im absoluten Quoten-Tief. Nachdem der Show mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" ein passender Vorlauf abhandengekommen ist, läuft es so schlecht wie selten zuvor. Erst in der vergangenen Woche markierte "Late Night Berlin" mit gerade mal noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Allzeit-Tief - und auch sieben Tage später sah es nun nicht viel besser aus.

Mehr als 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich ab 22:35 Uhr nicht für "Late Night Berlin" begeistern. Der Gesamt-Marktanteil der Late-Night-Show lag damit bei nur 1,1 Prozent. Aber auch in der Zielgruppe lief es nicht viel besser: Dort sorgten 100.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für lediglich 3,0 Prozent Marktanteil. Im Vorfeld lief es für fünf Wiederholungen von "The Big Bang Theory" immerhin ein bisschen besser: Hier bewegten sich die Marktanteile zwischen 5,2 und 6,5 Prozent, was freilich auch kein Quoten-Erfolg ist.

Zuschauer-Trend: Late Night Berlin Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Schon tagsüber gelang es ProSieben fast nie, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen. Die Quittung war ein Tagesmarktanteil von nur 6,2 Prozent in der Zielgruppe. Noch schlechter lief es für Sat.1, das am Dienstag sogar nicht über 5,1 Prozent hinauskam. Dort markierten "We are Family", "Die Tier-Docs" und "Die Urlaubs-Docs" am Nachmittag mit jeweils weniger als zwei Prozent Marktanteil den Tiefpunkt. Aber auch in der Primetime gab's für die US-Krimis nicht viel zu holen: "Navy CIS" kam um 20:15 Uhr noch auf 5,0 Prozent, danach ging's für "Navy CIS: L.A." auf 4,3 Prozent nach unten, ehe "Navy CIS: Hawaii" schließlich" bei desolaten 3,0 Prozent hängen blieb.

Wenig zu holen gab's am Dienstag auch für für RTLzwei, wo "Hartz und herzlich" mit nur 3,4 Prozent Marktanteil in den Abend startete. Vox wiederum blieb mit einem Weihnachts-Spezial von "Hot oder Schrott", das 5,6 Prozent erzielte, ebenfalls blass. Sehr zufrieden kann man dagegen beim Spartensender Nitro sein, der mit den Filmen "Ghost Rider" auf 4,1 Prozent Marktanteil kam und damit nur knapp hinter Kabel Eins landete, das mit "E-Mail für Dich" ordentliche 4,7 Prozent erzielte.

Auf dieser Flughöhe lag übrigens auch DMAX um 20:15 Uhr: Dort punkteten die "Steel Buddies" mit starken 4,6 Prozent sowie insgesamt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch "Heinz im Glück - Goldene Geschäfte" erwies sich danach mit 3,0 Prozent noch als schöner Erfolg für den Männersender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt