Seit wenigen Stunden ist das Kapitel von "SchleFaZ" bei Tele 5 beendet – und eine neue Seite des Buches wird aufgeschlagen. Im kommenden Jahr wechselt die Reihe zu RTL Deutschland, genauer zu Nitro und RTL+ (DWDL.de berichtete). Das passiert mit zuletzt starken Quoten im Schlepptau. Die vierteilige Winterstaffel, die letzte der Tele 5-Ära, holte neue Rekorde. In der klassischen Zielgruppe wurden im Schnitt knapp drei Prozent Marktanteil verbucht. Gegenüber Staffel zehn, die im Herbst zu sehen war, entsprach dies einem Plus von einem halben Prozentpunkt.

Der Film "Hard Ticket to Hawaii", der innerhalb von "SchleFaZ" nun am Freitag ab 22 Uhr zu sehen war, sorgte beispielsweise für 3,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt schauten 0,22 Millionen Personen zu. Leicht stärker war nur der Staffelauftakt Anfang Dezember, als "Piranha Sharks" sogar noch einen leicht besseren Marktanteil bei den Jüngeren einfuhr. Von "SchleFaz" beflügelt war schließlich auch das Nachtprogramm des Privatsenders, ab ein Uhr landete "American Fighter" bei 3,7 Prozent.



Nitro setzte den Freitagabend über derweil auf mehrere Folgens seiner "Medical Detectives", zwischen 1,5 und 1,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ließen sich damit bis kurz nach 23 Uhr erzielen. In der 23-Uhr-Stunde zog das Format dann klar an und sicherte sich im Schnitt 3,7 Prozent.

Weiterhin viel Luft nach oben hat derweil das kurz vor der Primetime gezeigte Sport-Magazin "NFL Sideline", das linear zu wenig Publikum anzieht. Die Reichweite lag gerade einmal bei rund 50.000 Zusehenden, die Sitcom zuvor ("Eine schrecklich nette Familie") kam auf rund 180.000. Und auch bei den Jüngeren brach die Quote somit ein. Von 2,4 Prozent ab 18:45 Uhr auf 0,5 Prozent während des NFL-Magazins.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt