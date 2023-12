am 31.12.2023 - 08:33 Uhr

Am Samstagabend hat Kai Pflaume als Nachfolger von Frank Plasberg erstmals das Jahres-Quiz moderiert - und war damit durchaus erfolgreich. Mit durchschnittlich 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag "2023 - Das Quiz" deutlich über dem Wert des Vorjahres, als die ARD-Show mit nur noch rund 4,2 Millionen einen Tiefstwert verzeichnete. Dadurch fiel auch der Marktanteil mit starken 19,7 Prozent um über drei Prozentpunkte höher aus als noch im vergangenen Jahr. Von früheren Reichweiten-Rekorden blieb die Show dennoch ein gutes Stück entfernt: In Spitzenzeiten hatten einst noch über sieben Millionen eingeschaltet.

Den Tagessieg musste "2023 - Das Quiz" zudem dem ZDF überlassen: Dort setzte sich der Krimi "Ostfriesenwut" mit 6,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,5 Prozent Marktanteil unangefochten an die Spitze. Hohe Quoten gab's danach außerdem noch für den dritten Film der "Kolleginnen"-Reihe mit Caroline Peters und Natalia Belitski in den Hauptrollen: 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten auch ab 21:45 Uhr noch für einen sehr guten Marktanteil von 18,9 Prozent.

Beim jungen Publikum wiederum war das Jahres-Quiz im Ersten zur besten Sendezeit nicht zu schlagen - und stellte mit 17,6 Prozent Marktanteil sogar einen neuen Allzeit-Bestwert auf. Durchschnittlich 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren dafür nötig. Da konnte auch "Schlag den Star" nicht mithalten: Die ProSieben-Show, bei der diesmal Horst Lichter und Michael Kessler gegeneinander antraten, schlug sich mit 12,0 Prozent in der Zielgruppe aber dennoch gut. Insgesamt sahen im Schnitt 1,36 Millionen Menschen zu.

RTL wiederum reihte sich noch dahinter ein und kam mit seinem Ranking "Was für ein Jahr! 77 Geschichten, die uns beeindruckt haben" nicht über 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Die Tagesmarktführerschaft teilten sich die Kölner letztlich aber gemeinsam mit dem Ersten: Beide Sender erzielten am Samstag durchschnittlich 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Geholfen hat bei RTL nicht zuletzt ein guter Vorabend: Dort überzeugte "Findet Dorie" zunächst mit 13,8 Prozent Marktanteil, ehe "RTL aktuell" auf 18,9 Prozent kam. "Life" erzielte danach noch gute 11,3 Prozent.

Für die Premiere des Silvester-Kurzfilms "Der zweite Kurzschluss" mit Anke Engelke und Matthias Brandt wiederum gab's am späten Abend im Ersten eher mäßige Quoten: Trotz des erfolgreichen Quiz-Vorlaufs blieben ab 23:30 Uhr nur noch 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, die für unspektakuläre 10,3 Prozent Marktanteil sorgten. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf 6,4 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt