Mit "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude" hat das ZDF aus Quotensicht einen Volltreffer gelandet: Schon die vorläufig gewichteten Daten waren sehr gut ausgefallen - und dank zeitversetzter Nutzung zogen sie im Nachhinein sogar noch deutlich an. So erhöhte sich die Reichweite der Premieren-Ausgabe von 2,89 auf 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bemerkenswert ist dabei vor allem auch, wie gut das Format beim jungen Publikum ankam: In der Altersgruppe 14-49 kletterte der Marktanteil nachträglich um 3,3 Prozentpunkte auf hervorragende 16,0 Prozent an.

Auch das nachfolgende "heute-show spezial: Das war 2023" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster konnte im Nachhinein deutlich zulegen. Hier kletterte die Gesamt-Reichweite noch um 300.000 auf 2,2 Millionen, der Marktanteil beim jungen Publikum um 3,2 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent. Insgesamt ging's um 1,6 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent Marktanteil nach oben.

Die insgesamt größten Reichweiten-Zugewinne gab's in der vergangenen Woche aber für das "Traumschiff" am 2. Weihnachtsfeiertag. Hier kamen im Nachhinein noch über eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, wodurch sich die Reichweite deutlich auf 5,21 Millionen erhöhte. Damit war die zeitversetzte Nutzung deutlich höher als beim "Tatort", der 290.000 weitere Krimi-Fans einsammelte. Trotzdem konnte sich der "Tatort" in der Endabrechnung weiter vor dem "Traumschiff" behaupten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Das Traumschiff 26.12.

20:15 5,21

(+0,53) 18,4%

(+1,0%p.) 1,09

(+0,20) 16,4%

(+1,9%p.) Die Helene Fischer-Show 25.12.

20:15 5,44

(+0,42) 21,5%

(+0,8%p.) 1,35

(+0,19) 23,2%

(+2,0%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 29.12.

22:29 3,28

(+0,39) 17,4%

(+1,5%p.) 0,67

(+0,18) 16,0%

(+3,3%p.) Kreuzfahrt ins Glück 26.12.

21:43 3,20

(+0,32) 13,3%

(+0,9%p.) 0,67

(+0,12) 11,5%

(+1,4%p.) heute-show spezial 29.12.

23:27 2,20

(+0,30) 16,2%

(+1,6%p.) 0,53

(+0,14) 17,4%

(+3,2%p.) Tatort: Kontrollverlust 26.12.

20:15 5,33

(+0,29) 18,8%

(+0,1%p.) 0,72

(+0,08) 11,0%

(+0,4%p.) Wolfsland - Das schwarze Herz 25.12.

20:14 4,57

(+0,24) 17,0%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,00) 4,9%

(-0,4%p.) Die große Silvester Show 31.12.

20:15 2,59

(+0,22) 12,9%

(+0,9%p.) 0,41

(+0,07) 8,8%

(+1,4%p.) Der zweite Kurzschluss 30.12.

23:30 1,76

(+0,20) 11,2%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,07) 7,9%

(+1,5%p.) Bauer sucht Frau - Neue Geschichten mit Herz 25.12.

19:06 2,24

(+0,18) 10,7%

(+0,7%p.) 0,43

(+0,03) 10,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.12.-31.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein bemerkenswert großer Erfolg insbesondere auch beim jüngeren Publikum blieb im ZDF überdies auch die "Helene Fischer-Show". Schon die Gesamt-Reichweite kletterte deutlich um 420.000 auf 5,44 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um weitere zwei Prozentpunkte auf herausragende 23,2 Prozent.

Ernüchternd unterdessen das Abschneiden der neuen "Sisi"-Staffel bei RTL. Hier hätte man ja erwarten können, dass eine fiktionale Serie wie diese nach den ernüchternden Reichweiten der linearen Ausstrahlung zeitversetzt noch etwas Boden gut machen kann. Doch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg gab es fast nicht, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen sanken überwiegend sogar noch um bis zu 0,3 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 29.12.

22:29 3,28

(+0,39) 17,4%

(+1,5%p.) 0,67

(+0,18) 16,0%

(+3,3%p.) heute-show spezial 29.12.

23:27 2,20

(+0,30) 16,2%

(+1,6%p.) 0,53

(+0,14) 17,4%

(+3,2%p.) Die Helene Fischer-Show 25.12.

20:15 5,44

(+0,42) 21,5%

(+0,8%p.) 1,35

(+0,19) 23,2%

(+2,0%p.) Das Traumschiff 26.12.

20:15 5,21

(+0,53) 18,4%

(+1,0%p.) 1,09

(+0,20) 16,4%

(+1,9%p.) SOKO Wien 29.12.

18:07 3,50

(+0,11) 17,7%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,07) 6,3%

(+1,6%p.) Bluey 29.12.

18:09 0,19

(+0,08) 1,0%

(+0,4%p.) 0,10

(+0,06) 2,9%

(+1,5%p.) Der zweite Kurzschluss 30.12.

23:30 1,76

(+0,20) 11,2%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,07) 7,9%

(+1,5%p.) Bluey 29.12.

18:02 0,15

(+0,07) 0,8%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,05) 2,2%

(+1,5%p.) Hubert ohne Staller 27.12.

18:49 2,43

(+0,10) 11,0%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,06) 7,1%

(+1,5%p.) Nuhr 2023 - Der Jahresrückblick 31.12.

18:58 2,03

(+0,14) 11,0%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,06) 6,1%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.12.-31.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt