Für Joyn war "Forsthaus Rampensau Germany" nach eigenem Ermessen im Dezember ein Erfolg: Der Streamer nannte wie üblich keine Zahlen, sprach aber von seinem bislang erfolgreichsten Reality-Neustart. Zur Refinanzierung dürfte trotzdem die lineare Ausstrahlung bei ProSieben von entscheidender Bedeutung sein - und dort fielen die Quoten zum Auftakt am Donnerstagabend ernüchternd aus.

So sahen im Schnitt gerade mal 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20:15 Uhr zu, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 3,0 Prozent. Auch in der jüngeren Altersgruppe war das Interesse begrenzt: Mit im Schnitt 310.000 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu holen. Das war aber immerhin noch mehr als das ebenfalls zuvor bei Joyn gezeigte "Good Luck Guys", das mit zwei Folgen am späteren Abend nur Marktanteile von 3,3 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unterging.

Dominiert wurde der Donnerstagabend beim jungen Publikum unterdessen erneut von RTL, wo die "3-Millionen-Euro-Woche" weiter erfolgreich läuft. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 16,6 Prozent in etwa so hoch wie am Vortag, auch wenn insgesamt 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger eingeschaltet hatten. Die Gesamt-Reichweite lag mit 3,38 Millionen somit wieder so hoch wie am Dienstag.

Spannend war angesichts dessen, wie sich "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa schlagen würde, das sich nun ausnahmsweise mit direkter Quiz-Konkurrenz konfrontiert sah. Tatsächlich fiel die Gesamt-Reichweite mit 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig aus wie noch nie. Interessant aber, dass ausschließlich älteres Publikum abhanden kam, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Reichweite nämlich etwa konstant, der Marktanteil hielt sich trotzdem bei starken 9,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam Pilawa übrigens auf 7,9 Prozent Marktanteil, "Wer wird Millionär" auf 12,9 Prozent - auch hier lagen beide Sendungen im grünen Bereich.

