Quotenschwankungen sind ganz normal, vor allem bei täglichen und lang laufenden Serien. Einen solchen plötzlichen Einbruch gibt es aber selten: Die RTL-Daily "Unter Uns" ist am Freitag überraschend auf den niedrigsten Marktanteil seit Mitte 2018 gefallen. Nur 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Folge der Serie an, das entsprach 3,3 Prozent Marktanteil. Schlechter lief es zuletzt eben im Juni 2018, damals spielte aber auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur gleichen Zeit bei der WM. Insgesamt verzeichnete "Unter Uns" eine Reichweite in Höhe von 860.000 und lag so eigentlich auf dem Schnitt des vergangenen Jahres.

Das Umfeld am RTL-Nachmittag ist aktuell nicht das beste, schon gar nicht beim Blick auf das junge Publikum. "Verklag mich doch" erreichte direkt zuvor ebenfalls nur schlechte 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für Barbara Salesch und Ulrich Wetzel lief es angesichts von 7,6 und 7,5 Prozent nur etwas besser. Am Vorabend erreichte "Alles was zählt" mit 8,2 Prozent ebenfalls nur überschaubare Quoten, immerhin "GZSZ" lag bei 12,4 Prozent.

Doch auch ein Blick in die Daytime der anderen Sender ist spannend: "Das Küstenrevier" in Sat.1 etwa konnte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe von zunächst 3,3 auf immerhin 4,1 Prozent steigern. An Tag zwei sahen 160.000 junge Menschen zu. Dafür ging die Gesamtreichweite von 920.000 auf 790.000 zurück. Am Nachmittag waren die "Tier-Docs" mit 2,8 Prozent das schwächste Glied der Kette.

Richtig gut sah es nachmittags dagegen für RTLzwei aus: Zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" erreichten 8,7 und 8,8 Prozent Marktanteil. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" taten sich am Vorabend allerdings schon deutlich schwerer und kamen auf nur noch 3,4 und 3,7 Prozent. Vox war derweil zwischen 15 und 20:15 Uhr äußerst erfolgreich, "Shopping Queen" und "Guidos Deko Queen" lagen jeweils bei etwas mehr als 7 Prozent. "Zwischen Tüll und Tränen" landete bei exakt 8 Prozent und "First Dates" steigerte sich sogar auf 9,3 Prozent. "Das perfekte Dinner" erreichte später noch 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt