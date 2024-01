Zum ersten Mal seit 2021 hat Florian Silbereisen im Ersten wieder die "Schlagerchampions" geehrt. Neben den üblichen Auftritten der Stars der Branche werden diese darin auch in diesen oder jenen ausgedachten Kategorien ausgezeichnet. Das Publikum war jedenfalls wieder dabei: 4,67 Millionen Menschen schalteten ein, das waren nur rund 250.000 weniger als vor drei Jahren. Der Marktanteil lag mit 19,9 Prozent sogar höher als damals (16,7 Prozent).

Beim jungen Publikum waren die "Schlagerchampions" übrigens nicht zu schlagen: 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für einen starken Marktanteil in Höhe von 13,6 Prozent. Einen höheren Marktanteil erzielte diese Ausgabe der Feste-Shows noch nie. Erster Verfolger von Florian Silbereisen beim jungen Publikum war Sat.1 mit dem Film "Aladdin", der verzeichnete aber rund 200.000 Zuschauer weniger.

Während sich Das Erste also bei den Jüngeren durchsetzte, lag insgesamt das ZDF vorn. Ein neuer "Wilsberg"-Krimi unterhielt 6,58 Millionen Menschen, das entsprach starken 25,6 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum lief es angesichts von 10,9 Prozent richtig gut, damit konnte das ZDF viele Privatsender mit Ausnahme von Sat.1 in der Primetime überflügeln. "Der Alte" hielt sich später insgesamt noch bei sehr guten 17,6 Prozent, musste bei den Jüngeren aber einen Rückgang auf 5,3 Prozent Marktanteil hinnehmen.

In Summe siegte das ZDF am Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 17,6 Prozent, Das Erste auf Platz zwei erreichte 13,4 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lagen die Mainzer mit 9,3 Prozent vor RTL (8,9 Prozent). Dieses Ergebnis hat das ZDF nicht nur "Wilsberg" zu verdanken, sondern auch den Wintersport-Übertragungen in der Daytime: Zwischen 10:40 und 18 Uhr lagen die Mainzer bei den 14- bis 49-Jährigen durchgängig im zweistelligen Bereich. Höhepunkt war der Biathlon-Sprint der Herren, der es am Nachmittag auf 23,2 Prozent brachte. Insgesamt sorgten 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hier sogar für 32,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt