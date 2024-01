Nachdem die "Trucker Babes" im vergangenen Jahr aus Quotensicht ordentlich unter Druck geraten waren, läuft es für die Kabel-Eins-Dokusoap in diesem Jahr nun wieder richtig gut. Nachdem bereits der Staffelauftakt vergangene Woche geglückt war, legte das Format nun nochmal deutlich zu: Die Reichweite kletterte um über 200.000 auf nun im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuletzt hatte das Format im Frühjahr 2021 mehr Menschen vor den Bildschirm locken können.

Der Marktanteil legte beim Gesamtpublikum somit auf 3,7 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden diesmal 5,6 Prozent Marktanteil erreicht - ein halber Prozentpunkt mehr als sieben Tage zuvor. Freuen kann man sich bei Kabel Eins zudem darüber, dass "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss den Marktanteil noch bis weit nach Mitternacht bei ebenfalls 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe halten konnte. 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier im Schnitt gezählt.

Kabel Eins hielt sich den Abend über damit vor Vox, wo diesmal zum zweiten Mal nicht Mälzer und Henssler, sondern mit Fuchs und Strohe zwei andere Köche abliefern mussten. "Fuchs und Strohe liefern ab" kam aber nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus - das war deutlich weniger als bei der ersten Folge mit den Beiden im Herbst 2022, als der Marktanteil bei 7,8 Prozent lag. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,83 Millionen - der bisherige Tiefstwert für das "...liefern ab"-Format, im Vergleich zu Mälzer und Henssler in der vergangenen Woche aber trotzdem ein eigentlich überschaubarer Rückgang um rund 90.000.

RTLzwei brachte am Sonntagabend unterdessen kein Bein auf den Boden: Der Film "Non-Stop" kam nicht über 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Premium Rush" lief danach mit 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch etwas schlechter. Enttäuschend verlief der Abend auch für ZDFneo, wo die Serie "The Outlaws" miserabel startete: Die Gesamt-Reichweite lag bei nur 0,21 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die weiteren drei Folgen zeigt ZDFneo unterdessen nicht nur in den kommenden Wochen sonntags um 20:15 Uhr, sondern sendete sie auch bereits ab 0:30 Uhr am Stück weg. Die Reichweiten waren mit 0,02 bis 0,03 Millionen kaum messbar, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil durchweg 0,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt