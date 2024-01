am 17.01.2024 - 08:36 Uhr

Das Erste hat die Primetime am Dienstag in beiden wichtigen Zuschauergruppen dominiert. Geschafft hat man das mit der Übertragung der Handball-Partie zwischen Deutschland und Frankreich, es war das erste Match des laufenden Turniers, das beim Sender zu sehen gewesen ist. Mit 30:33 musste sich das deutsche Team knapp geschlagen geben, am Donnerstag geht es aber schon gegen Island weiter. Aus Quotensicht war das Spiel gegen Frankreich das bislang stärkste dieser EM.

7,97 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung ab 20:30 Uhr an, hinzu kamen die Personen, die das Match beim Streamingdienst Dyn verfolgt haben. Allein im Ersten lag der Marktanteil bei starken 28,9 Prozent. Noch etwas höher fiel der Wert beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren aus, hier wurden 34 Prozent gemessen. 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse. Alle genannten Werte sind neue Bestmarken für das laufende Turnier.

Die hohen Quoten in der Primetime strahlten auch auf das folgende Programm aus: Die "Tagesthemen" erreichten ab 22:20 Uhr noch 3,56 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Nachrichtensendung ganz starke 19,2 Prozent Marktanteil. Auch "Maischberger" hielt sich später angesichts von 10,6 Prozent noch im zweistelligen Bereich. Insgesamt sorgten 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 12,9 Prozent.

Das ZDF hatte das Nachsehen, konnte zur besten Sendezeit aber Schadensbegrenzung betreiben. "Inga Lindström: Das gestohlene Herz" kam auf eine Reichweite in Höhe von 3,45 Millionen, mit 12,4 Prozent Marktanteil lief es angesichts der starken Konkurrenz recht solide. Aber auch der Film oder die starke Daytime konnte nicht verhindern, dass man im Tagesranking hinter Das Erste rutschte: Durch die Handball-Übertragung kletterte der Tagesmarktanteil des Senders auf 15,4 Prozent, die Mainzer erzielten allerdings ebenfalls starke 15 Prozent. Beim jungen Publikum lag Das Erste mit 14,3 Prozent weit vor der Konkurrenz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt