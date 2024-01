Rund dreieihalb Stunden lang hat RTL am Freitagabend die ersten Bilder der neuen Dschungelcamp-Staffel gesendet. Dabei kam der Auftakt zu einer neuen Runde von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf die besten Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen seit 2020, was auch deshalb nicht selbstverständlich ist, weil die Sendung diesmal schon um 20:15 Uhr begann. Zuletzt war es bei der ersten Sendung üblich, dass der ikonische Auftaktschrei gegen 21:30 Uhr zu hören war. Mit 38,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen setzte sich das Reality-Format klar an die Spitze. 2,15 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu – damit führte das Programm die Freitags-Hitliste mit überdeutlichem Vorsprung an. Die auf Rang zwei platzierte "Tagesschau" im Ersten erreichte rund 0,92 Millionen. Mit Blick auf die für RTL wichtigen 14- bis 59-Jährigen wurden 32,3 Prozent ermittelt.

Auch insgesamt übrigens lief der Auftakt zur neuen Dschungel-Staffel ungewöhnlich stark. Gemessen wurden durchschnittlich 4,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 2023 erreichte keine der 17 Folgen einen derart hohen Wert. Der Bestwert im Vorjahr lag – ebenfalls nach vorläufigen Zahlen – bei viereinhalb Millionen. Er wurde mit der Finalshow aufgestellt. Die Debütsendung 2023 hatte im Schnitt rund 4,3 Millionen Fans angelockt. Eine höhere Gesamtreichweite hatte sich "IbeS" somit bis dato letztmals mit dem Finale 2022 gesichert, damals wurden knapp fünf Millionen Zusehende gemessen.



Wenig verwunderlich also, dass sich RTL mit großem Abstand an die Spitze setzte: 21,8 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben landete auf Rang zwei – mit 7,5 Prozent. Insgesamt landete RTL auf dem dritten Rang, kam aber auf vergleichsweise schöne 12,2 Prozent. Stärker unterwegs waren nur Das Erste und das ZDF mit 14,9 und 13,2 Prozent. Bei RTL schloss sich ab 23:50 Uhr noch "Die Stunde danach" und somit das Dschungel-Begleitformat an. Bis 0:45 Uhr blieb die Live-Show auf Sendung.



Sie erreichte im Schnitt noch schöne 27,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt belief sich die ermittelte Reichweite zu nächtlicher Stunde auf 1,77 Millionen. Gefragt blieb der Sender schließlich auch nachts: Das "Nachtjournal" punktete mit 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Wiederholung der Dschungel-Auftaktsendung wollten ab 1:20 Uhr nochmal rund 18 Prozent der Umworbenen sehen.

Im Nachmittagsprogramm von Vox war derweil übrigens die Dschungel-Woche von "Shopping Queen" reichlich schwach zu Ende gegangen. Die gezeigte Episode kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über 3,8 Prozent Marktanteil hinaus. 0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Schon am Donnerstag war der Wert auf weniger als vier Prozent gefallen, dabei hatte die Woche mit sechseinhalb Prozent am Montag und über acht Prozent am Dienstag noch wirklich gut begonnen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt