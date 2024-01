Sat.1 hat in diesem Jahr bislang mit enorm großen Problemen am Sonntagnachmittag und -vorabend zu kämpfen - ein Sendeplatz also, auf dem man in der Vergangenheit schonmal richtig gut aufgestellt war. Doch "Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt", das in den vergangenen beiden Wochen ebenfalls schon nicht gut lief, brach nun noch weiter ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung nur noch auf einen miserablen Marktanteil von 1,5 Prozent. Insgesamt verfolgten im Schnitt 0,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung zwischen 16:30 Uhr und 18:55 Uhr, auch beim Gesamtpublikum waren damit nicht mehr als 1,6 Prozent Marktanteil zu holen.

Auch "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" kommt in diesem Jahr nicht recht in die Gänge und leidet offenbar unter dem schwachen Vorlauf. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 4,0 Prozent und erreichte damit ein neues Allzeit-Tief in der Geschichte des Formats. Immerhin sah es hier bei den 14- bis 59-Jährigen und damit der von Sat.1 ausgegebenen Relevanz-Zielgruppe des Senders mit 6,6 Prozent Marktanteil erheblich besser aus. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,62 Millionen bei einem Vielfachen des vorausgehenden Formats, aber trotzdem deutlich unter den Werten, die man aus den vergangenen Jahren gewohnt war. Im Vergleich zur vergangenen Woche kamen 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden.

Dafür schlug sich Sat.1 in der Primetime recht gut, der Film "Selbst ist die Braut" erreichte einen Marktanteil von 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, damit belegte Sat.1 in dieser Altersgruppe Platz 3 hinter dem "Tatort" im Ersten sowie Dschungelcamp und NFL bei RTL. 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. ProSieben kam mit "Rogue One: A Star Wars Story" auf eine Gesamtreichweite von 1,3 Millionen, lag aber bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,4 Prozent Marktanteil deutlicher hinter Sat.1.

Zufrieden sein kann man bei Kabel Eins, wo die "Trucker Babes" zwar im Vergleich zur Vorwoche leicht Federn ließen, mit 4,9 Prozent Marktanteil bei de 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem voll im Grünen Bereich lagen. Im Schnitt sahen hier 0,9 Millionen Personen zu. RTLzwei lag auf Augenhöhe und erreichte mit dem Film "96 Hours" einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,8 Prozent. Besonders erfreulich: Nach 22 Uhr ging es mit "Run All Night" noch auf 6,2 Prozent nach oben - während bei Kabel Eins "Abenteuer Leben am Sonntag" bei schwachen 2,7 Prozent hängen blieb. Vox lag mit "Hot oder Schrott - Promi-Spezial" bei einem Marktanteil von 5,7 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt