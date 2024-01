Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hat am Mittwoch ihre neuesten Ergebnisse zur vermeintlichen Reichweite von Print-Titeln veröffentlicht. Vermeintlich deshalb, weil die veröffentlichten Daten nicht auf Messungen, sondern Befragungen basieren und daher seit langer Zeit Fragen aufwerfen. Lange stiegen die ausgewiesenen Reichweiten, obwohl die einzelnen Titel längst Auflagen verloren. Auch heute noch gibt es teils wahnwitzige Beispiele, bei denen Auflagenzahl und angebliche Reichweite weit auseinanderklaffen, generell aber passen sich die agma-Zahlen langsam der Realität an.

So haben die meisten Titel in den Top 20 an Reichweite eingebüßt. Das meistgelesene Magazin ist demnach weiterhin die "ADAC Motorwelt", das inzwischen nicht mehr verschickt wird. Für diesen Titel weist die agma 6,79 Millionen Leserinnen und Leser aus, das entspricht einem kleinen Plus in Höhe von 2,1 Prozent. Prisma und "Bild am Sonntag" verzeichneten auf den Plätzen zwei und drei der meistgelesenen Titel dagegen jeweils ein dickes Minus von fast 10 Prozent. Für beide Titel ging es unter die Marke von 6 Millionen.

Für die "Bild"-Gruppe waren die schlechten Nachrichten damit aber noch nicht zu Ende. Neben der Sonntagsausgabe der Zeitung, für die es inzwischen keine Hauszustellung mehr gibt, lagen nämlich auch "Sport Bild", "Computer Bild" und "Bild der Frau" unter den Titeln, die am meisten Reichweite eingebüßt haben. Vor allem bei der "Sport Bild" ist das aber wenig überraschend, hatten wir an dieser Stelle doch schon einmal über das "Reichweiten-Wunder der 'Sport Bild'" berichtet. Bei diesem Titel klaffte IVW-Auflage und angebliche Reichweite immer besonders stark auseinander. Auch jetzt ist es so, dass eine Ausgabe laut agma von 19 Menschen gelesen wird.

Ebenfalls massiv Reichweite eingebüßt hat "Der Spiegel", hier ging es um satte 13,6 Prozent auf 3,60 Millionen Leserinnen und Leser zurück. Damit fiel das Hamburger Nachrichtenmagazin hinter den "Stern" zurück, das gegen den Trend um 3,1 Prozent auf 3,88 Millionen Leserinnen und Leser zulegen konnte. Aber wie gesagt: Die Zahlen der agma sorgten und sorgen noch immer für viele Fragezeichen. "Der Spiegel" kommt beispielsweise auf deutlich mehr Auflage als der "Stern" (DWDL.de berichtete).

Und es gibt weitere Beispiele, bei denen Stirnrunzeln angesagt ist: "TV Spielfilm plus" etwa soll angeblich um mehr als 10 Prozent auf 3,93 Millionen Leserinnen und Leser zugelegt haben. Gleichzeitig verliert die Vermarktungskombination aus "TV Spielfilm" und "TV Today" seit Jahren an Auflage - das hat sich auch im vergangenen Jahr nicht geändert. Wie das mit so stark steigenden Reichweiten zusammenpasst - unklar.

Neben "ADAC Motorwelt", "TV Spielfilm plus" und "Stern" legten in den Top 20 auch noch "Focus", "TV Hören und Sehen" und "GEO" zu. Zu den größten Gewinnern mit angeblich 200.000 zusätzlichen Leserinnen und Lesern gehört aber auch der "Playboy", der laut agma auf 890.000 Nutzer kommt.

Meistgelesene Zeitschriften laut MA 2024/I

Leser in Mio.

ma 2024/I Leser in Mio.

ma 2023/II Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* ADAC Motorwelt 6,79 6,65 +2,1% 2,66 Prisma 5,92 6,56 -9,7% 7,07 Bild am Sonntag 5,40 6,00 -9,9%

0,56

TV Spielfilm plus 3,93 3,56 +10,4% 0,66 Stern 3,88 3,77 +3,1% 0,31 Der Spiegel 3,60 4,17 -13,6% 0,69 Hörzu 3,53 3,61 -2,2% 0,72 TV 14 3,45 3,46 -0,1% 1,44 TV Movie 3,39 3,71 -8,7% 0,54 Bild der Frau 3,18 3,45 -7,9% 0,38 Focus 3,11 3,07 +1,3% 0,25 Sport Bild 2,85 3,39 -16,0% 0,15 TV Digital 2,83 3,10 -8,9% 0,79 Bunte 2,44 2,63 -7,5% 0,32 TV Hören und Sehen 2,06 1,94 +6,2% 0,38 Freizeit Revue Plus 1,88 2,25 -16,5% 0,62 GEO 1,84 1,79 +2,6% 0,15 Tina Plus 1,73 1,92 -10,1% 0,22 Gala 1,72 1,98 -12,9% 0,14 Chip 1,69 1,88 -9,9% 0,07

Quelle: ma 2023 Pressemedien II; *Verbreitete Auflage 4/2023 in Mio.

Im Folgenden noch ein Blick auf die größten Gewinne und Verluste.

Die größten Verlierer in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2024/I Leser in Mio

ma 2023/II Veränderung Prisma 5,92 6,56 -640.000 Bild am Sonntag 5,40 6,00 -600.000 Der Spiegel 3,60 4,17 -570.000 Sport Bild 2,85 3,39 -540.000 Computer Bild 1,43 1,83 -400.000 Freizeit Revue Plus 1,88 2,25 -370.000 TV Movie 3,39 3,71 -320.000 TV Digital 2,83 3,10 -270.000 Bild der Frau 3,18 3,45 -270.000 Gala 1,72 1,98 -260.000

Die größten Gewinner in absoluten Zahlen: