Am Donnerstagabend zeigte Kabel Eins die erste und vorerst einzige Folge von "Rosin vs. Kumptner - Das Duell". Ob die beiden Köche künftig regelmäßig nach neuen Pächtern für Restaurants suchen, lässt sich nach der Premiere allerdings schwer beantworten: Die Quoten fielen weder besonders gut, noch besonders schlecht aus. Mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Sendung auf solidem Mittelmaß in etwa im Senderschnitt. Insgesamt sahen im Schnitt 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dass "K1 Magazin" kam danach nur auf 2,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, hatte es allerdings auch mit dem RTL-Dschungelcamp als Gegner zu tun.

Glücklich sein dürfte man unterdessen weiterhin bei Sat.1 mit dem "1% Quiz". Nachdem die Konkurrenz durch die Handball-EM in der vergangenen Woche auf die Quoten drückte, reichte es diesmal wieder für starke 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 7,8 Prozent zwar niedriger aus, lag aber ebenfalls klar über dem Senderschnitt. Insgesamt verfolgten 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show mit Jörg Pilawa.

Das "Forsthaus Rampensau Germany" wird zumindest bei der linearen Ausstrahlung hingegen kein Erfolg mehr für ProSieben. Dass die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch um 120.000 geringer ausfiel als in der vergangenen Woche, lässt sich womöglich damit erklären, dass RTL mit seiner Dschungel-Wochenbilanz ebenfalls schon um 20:15 Uhr um Trash-Fans buhlte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging auf 5,9 Prozent zurück. Es sollte für ProSieben aber im Lauf des Abends noch viel tiefer gehen: Zwei Folgen von "Good Luck Guys" kamen auf 1,7 und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die nächtliche "Rampensau"-Wiederholung auf 0,4 Prozent, ehe eine kurze "Newstime"-Ausgabe dann tatsächlich bei offiziell 0,0 Prozent Marktanteil angekommen war.

Für RTLzwei verlief der Abend unterdessen mäßig, "Hartes Deutschland" erreichte ab 20:15 Uhr 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" danach gegen den Dschungel 3,5 Prozent. Bei Vox kam der Film "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" auf 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Abraham Lincoln: Vampirjäger" 4,5 Prozent erzielt. Bei Vox kann man sich aber über eine hervorragend laufende Woche des "Perfekten Dinners" freuen: Nachdem schon am Dienstag und Mittwoch zweistellige Zielgruppen-Marktanteil erzielt wurden, sah es am Donnerstag mit 12,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch besser aus. Davor war schon "First Dates" mit 10,3 Prozent Marktanteil erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt